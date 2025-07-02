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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Затримали військового, який за 5 тисяч доларів переправляв ухилянтів до Словаччини. ФОТОрепортаж

36-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний організував канал незаконного виїзду військовозобов’язаних до Словацької Республіки через так званий "зелений кордон".

Вартість таких "послуг" становила 5 тисяч доларів США з людини.

 Правоохоронці задокументували спробу переправлення "клієнта" призовного віку поза офіційними пунктами пропуску, а самого переправника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Також дивіться: За $10 тис. переправляв ухилянтів через Дністер: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Під час обшуку у нього вилучено гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом, та мобільний телефон.

Наразі йому обрано запобіжний захід.

Військовий переправляв чоловіків до Словаччини
Військовий переправляв чоловіків до Словаччини
Військовий переправляв чоловіків до Словаччини
Військовий переправляв чоловіків до Словаччини

Автор: 

Словаччина (1142) ухилянти (1034)


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А є вже вирок суду, де осіб визнали винними в ухиленні від мобілізації, чи це чергова спроба журналістів нагнати пафосу в заголовку?
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02.07.2025 15:34 Відповісти
Сама корумпована армія світу.
Результат корупції видно по справах на фронті.
Мародери під час війни, за гроші і маму рідну заріжуть.
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02.07.2025 15:35 Відповісти
демпінгував. А був би працівником ТЦК, то знав би й ціни і кришу мав би потужну. Ну нічого, трохи доплатить може переведуть
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02.07.2025 15:36 Відповісти
Він не військовий. Всі військові зараз боронять Україну. Він - під@р@с, якого за відкати ховають в "Західному регіоні"...
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02.07.2025 15:39 Відповісти
Не поділився з ким треба
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02.07.2025 16:34 Відповісти
За демпінг взяли. Брав би 10 тис. - ніхто не чіпав би.
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02.07.2025 17:24 Відповісти
 
 