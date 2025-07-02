Затримали військового, який за 5 тисяч доларів переправляв ухилянтів до Словаччини. ФОТОрепортаж
36-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підозрюваний організував канал незаконного виїзду військовозобов’язаних до Словацької Республіки через так званий "зелений кордон".
Вартість таких "послуг" становила 5 тисяч доларів США з людини.
Правоохоронці задокументували спробу переправлення "клієнта" призовного віку поза офіційними пунктами пропуску, а самого переправника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуку у нього вилучено гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом, та мобільний телефон.
Наразі йому обрано запобіжний захід.
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