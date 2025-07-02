Раскрыта схема при закупке крупнокалиберных винтовок, государству нанесено 33,4 млн грн ущерба, - прокуратура. ФОТО
Прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе со следователями Главного следственного управления СБУ разоблачили схему в сфере оборонных закупок, которая нанесла государству ущерб в более чем 33 миллиона гривен.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
В марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок - общая сумма более 363 миллионов гривен. Однако, компания поставила винтовки в не полной комплектации. Судебная экономическая экспертиза: подтвержденные убытки государству - 33,413 млн грн.
Бывшему должностному лицу Минобороны и руководителю компании сообщено о подозрении: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 УК Украины.
В то же время продолжается техническая экспертиза самих винтовок. После нее будут проведены дополнительные судебные экспертизы: товароведческая и экономическая.
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завдяки цьому злочину,
гинули люди..
рашисти захоплювали, окупували, українську землю..
буде угода зі слідством?
Піпл схаває
За чернишова 120 000 000 внесли і нічого.
КрадеПрацює далі.