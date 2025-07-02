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Новости Фото Оборонные закупки Поставки оружия для Украины
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Раскрыта схема при закупке крупнокалиберных винтовок, государству нанесено 33,4 млн грн ущерба, - прокуратура. ФОТО

Прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе со следователями Главного следственного управления СБУ разоблачили схему в сфере оборонных закупок, которая нанесла государству ущерб в более чем 33 миллиона гривен.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

подозрение поставщику винтовок

В марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок - общая сумма более 363 миллионов гривен. Однако, компания поставила винтовки в не полной комплектации. Судебная экономическая экспертиза: подтвержденные убытки государству - 33,413 млн грн.

Прокуратура и СБУ вручают подозрение поставщику винтовок

Бывшему должностному лицу Минобороны и руководителю компании сообщено о подозрении: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заплатила мошенникам 770 млн долларов за оружие, которое не поставили, - FT

В то же время продолжается техническая экспертиза самих винтовок. После нее будут проведены дополнительные судебные экспертизы: товароведческая и экономическая.

Автор: 

Минобороны (9460) СБУ (20138) закупки (778) Кравченко Руслан (52)


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Топ комментарии
+3
вкрадено..
завдяки цьому злочину,
гинули люди..
рашисти захоплювали, окупували, українську землю..
буде угода зі слідством?
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02.07.2025 18:28 Ответить
+2
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02.07.2025 18:27 Ответить
+2
на ліпецькій фабриці..
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02.07.2025 18:29 Ответить
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На фото, как я понимаю, Свинарчук?
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02.07.2025 18:27 Ответить
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02.07.2025 18:28 Ответить
на ліпецькій фабриці..
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02.07.2025 18:29 Ответить
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02.07.2025 18:27 Ответить
Якби посади президента в Україні не існувало, то проблем відчутно було б менше. Ну не можуть холопи без царя-батюшки. Придумали виборного монарха і назвали його президент. І вибирають на свою голову різних дебілів-балаболів у всіх демократичних країнах вже більше 100 років.
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02.07.2025 18:44 Ответить
ты шо фсб шник????????его расстрелять надо нахер как его дедулю начальника нквд рф
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02.07.2025 18:49 Ответить
я не розумію підерський діалект. Українською чи англійською пишіть.
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02.07.2025 18:51 Ответить
вкрадено..
завдяки цьому злочину,
гинули люди..
рашисти захоплювали, окупували, українську землю..
буде угода зі слідством?
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02.07.2025 18:28 Ответить
Всі косять бабло, любими методами, без винятків.
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02.07.2025 18:28 Ответить
такі да. не наібуть хер проживуть спокійно.
Піпл схаває
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02.07.2025 18:43 Ответить
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02.07.2025 18:30 Ответить
до речі....

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02.07.2025 18:31 Ответить
Так і сталось. Зброї немає
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02.07.2025 18:37 Ответить
А єлдак повернувся. Похєрив наказ величного лідора
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02.07.2025 18:46 Ответить
Чого в нас закупівля зброї проводиться через другі - треті руки - фірми - прокладки - от гроші й осідають в кишенях
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02.07.2025 18:32 Ответить
Так на те й розрахунок.
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02.07.2025 18:37 Ответить
ніколи такого не було у зельоних гнид і от знову
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02.07.2025 18:36 Ответить
Ну і шо.
За чернишова 120 000 000 внесли і нічого. Краде Працює далі.
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02.07.2025 18:38 Ответить
Хтось помітив це: "...Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок..."?
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02.07.2025 18:39 Ответить
Звісно, і ще контракт підписаний в березні 22-го. Просто хтось комусь мало грошей дав.
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02.07.2025 18:47 Ответить
Як задовбали вже ці свинячі рожи. Коли ви вже падли нажеретесь? Щоб вас розірвало, суки!
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02.07.2025 18:45 Ответить
Та шо ти ляжеш, будеш робити... Цеховики як змовилися, перестали дiлитися з державою... вгадайте з ким у даному випадку (Держава - це президент, мiнiстри , Рада, Менти з вiйськовими) тока ща вдуплив, держава краде сама у себе...
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02.07.2025 18:46 Ответить
А шо по яйцям 17грн за штуку , жиду резнику вже винесли вердикт. Чи жид жида покривае i цьому нi кiнця, нi краю... Торкае , коли ти думаеш, шо 73 % вiддали себе на вiдкуп жидам, ай да йофть.
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02.07.2025 18:50 Ответить
 
 