Викрито схему при закупівлі великокаліберних гвинтівок, державі завдано 33,4 млн грн збитків, - прокуратура. ФОТО

Прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему у сфері оборонних закупівель, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомив генпрокур Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

У березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок — загальна сума понад 363 мільйони гривень. Однак, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації. Судова економічна експертиза: підтверджені збитки державі — 33,413 млн грн.

Колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 КК України.

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Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї будуть проведені додаткові судові експертизи: товарознавча й економічна.