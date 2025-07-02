Викрито схему при закупівлі великокаліберних гвинтівок, державі завдано 33,4 млн грн збитків, - прокуратура. ФОТО
Прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему у сфері оборонних закупівель, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень.
Про це повідомив генпрокур Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
У березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок — загальна сума понад 363 мільйони гривень. Однак, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації. Судова економічна експертиза: підтверджені збитки державі — 33,413 млн грн.
Колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 КК України.
Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї будуть проведені додаткові судові експертизи: товарознавча й економічна.
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завдяки цьому злочину,
гинули люди..
рашисти захоплювали, окупували, українську землю..
буде угода зі слідством?
Піпл схаває
За чернишова 120 000 000 внесли і нічого.
КрадеПрацює далі.
Мало того, нащо на такі затримання гвинтівки брати ?