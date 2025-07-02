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Новини Фото Оборонні закупівлі Поставки зброї для України
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Викрито схему при закупівлі великокаліберних гвинтівок, державі завдано 33,4 млн грн збитків, - прокуратура. ФОТО

Прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему у сфері оборонних закупівель, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомив генпрокур Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

підозра постачальнику гвинтівок

У березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок — загальна сума понад 363 мільйони гривень. Однак, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації. Судова економічна експертиза: підтверджені збитки державі — 33,413 млн грн.

прокуратура та СБУ вручають підозру постачальнику гвинтівок

Колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна заплатила шахраям 770 млн доларів за зброю, яку не поставили, - FT

Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї будуть проведені додаткові судові експертизи: товарознавча й економічна.

Автор: 

Міноборони (7527) СБУ (13070) закупівлі (3469) Кравченко Руслан (79)


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Топ коментарі
+14
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02.07.2025 18:28 Відповісти
+13
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02.07.2025 18:27 Відповісти
+9
до речі....

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02.07.2025 18:31 Відповісти
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На фото, как я понимаю, Свинарчук?
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02.07.2025 18:27 Відповісти
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02.07.2025 18:28 Відповісти
на ліпецькій фабриці..
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02.07.2025 18:29 Відповісти
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02.07.2025 18:27 Відповісти
Якби посади президента в Україні не існувало, то проблем відчутно було б менше. Ну не можуть холопи без царя-батюшки. Придумали виборного монарха і назвали його президент. І вибирають на свою голову різних дебілів-балаболів у всіх демократичних країнах вже більше 100 років.
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02.07.2025 18:44 Відповісти
ты шо фсб шник????????его расстрелять надо нахер как его дедулю начальника нквд рф
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02.07.2025 18:49 Відповісти
я не розумію підерський діалект. Українською чи англійською пишіть.
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02.07.2025 18:51 Відповісти
вкрадено..
завдяки цьому злочину,
гинули люди..
рашисти захоплювали, окупували, українську землю..
буде угода зі слідством?
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02.07.2025 18:28 Відповісти
Всі косять бабло, любими методами, без винятків.
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02.07.2025 18:28 Відповісти
такі да. не наібуть хер проживуть спокійно.
Піпл схаває
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02.07.2025 18:43 Відповісти
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02.07.2025 18:30 Відповісти
до речі....

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02.07.2025 18:31 Відповісти
Так і сталось. Зброї немає
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02.07.2025 18:37 Відповісти
А єлдак повернувся. Похєрив наказ величного лідора
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02.07.2025 18:46 Відповісти
Чого в нас закупівля зброї проводиться через другі - треті руки - фірми - прокладки - от гроші й осідають в кишенях
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02.07.2025 18:32 Відповісти
Так на те й розрахунок.
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02.07.2025 18:37 Відповісти
ніколи такого не було у зельоних гнид і от знову
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02.07.2025 18:36 Відповісти
Ну і шо.
За чернишова 120 000 000 внесли і нічого. Краде Працює далі.
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02.07.2025 18:38 Відповісти
Хтось помітив це: "...Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок..."?
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02.07.2025 18:39 Відповісти
Звісно, і ще контракт підписаний в березні 22-го. Просто хтось комусь мало грошей дав.
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02.07.2025 18:47 Відповісти
Невже хтось відкат не отримав ???
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02.07.2025 18:54 Відповісти
Отримав. І мабуть був задоволений. А потім дізнався, скільки ділки "наварили" і відповідно скільки "не донесли". І різко стало "за державу обідно"...
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02.07.2025 19:12 Відповісти
Значит они два года лежат без дела, не "воюют".
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02.07.2025 19:09 Відповісти
вже три
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02.07.2025 19:27 Відповісти
Як задовбали вже ці свинячі рожи. Коли ви вже падли нажеретесь? Щоб вас розірвало, суки!
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02.07.2025 18:45 Відповісти
Та шо ти ляжеш, будеш робити... Цеховики як змовилися, перестали дiлитися з державою... вгадайте з ким у даному випадку (Держава - це президент, мiнiстри , Рада, Менти з вiйськовими) тока ща вдуплив, держава краде сама у себе...
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02.07.2025 18:46 Відповісти
А шо по яйцям 17грн за штуку , жиду резнику вже винесли вердикт. Чи жид жида покривае i цьому нi кiнця, нi краю... Торкае , коли ти думаеш, шо 73 % вiддали себе на вiдкуп жидам, ай да йофть.
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02.07.2025 18:50 Відповісти
Коли з України залишиться тільки Львів, ця команда що при владі все одно буде красти
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02.07.2025 18:53 Відповісти
А винуватий Трамп,навіть не Порошенко .Щось тут зебілів не видно,не їхня тема
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02.07.2025 18:58 Відповісти
Идти на задержание с пистолетом без обоймы? хм.
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02.07.2025 19:02 Відповісти
+5
Мало того, нащо на такі затримання гвинтівки брати ?
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02.07.2025 19:29 Відповісти
По любому ухилянти винуваті.
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02.07.2025 20:26 Відповісти
 
 