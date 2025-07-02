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Российский дрон атаковал Сумы: повреждены окна маршрутки, автомобилей и домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 2 июля российский дрон атаковал Ковпаковский район Сум.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 18:00 вражеский БпЛА атаковал Сумскую громаду". Есть попадания в Ковпаковском районе областного центра", - говорится в сообщении.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Взрывной волной повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо. Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров - никто из них не пострадал.
Также повреждены окна в нескольких частных автомобилях и в жилом доме.
Продолжается обследование территории. На месте работают все необходимые службы.
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igor romanenko #506975
показать весь комментарий02.07.2025 19:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Алексей Алексеевич #377576
показать весь комментарий02.07.2025 19:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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