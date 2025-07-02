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Новини Фото Атака БпЛА на Суми
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Російський дрон атакував Суми: пошкоджено вікна маршрутки, автівок і будинків. ФОТОрепортаж

Увечері 2 липня російський дрон атакував  Ковпаківський район Сум.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 18:00 ворожий БпЛА атакував Сумську громаду". Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру", - ідеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів – ніхто з них не постраждав.

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Російський дрон атакував Суми
Російський дрон атакував Суми
Російський дрон атакував Суми

Також пошкоджено вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.

Триває обстеження території. На місці працюють усі необхідні служби.

Автор: 

Сумська область (3976) Суми (941) дрони (5032) Сумський район (311)


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На цьому місці за два тижні вже другий дрон.
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02.07.2025 19:21 Відповісти
Угу, щось вони в той район зачистили.
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02.07.2025 19:22 Відповісти
 
 