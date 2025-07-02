Російський дрон атакував Суми: пошкоджено вікна маршрутки, автівок і будинків. ФОТОрепортаж
Увечері 2 липня російський дрон атакував Ковпаківський район Сум.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 18:00 ворожий БпЛА атакував Сумську громаду". Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру", - ідеться в повідомленні.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів – ніхто з них не постраждав.
Також пошкоджено вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.
Триває обстеження території. На місці працюють усі необхідні служби.
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igor romanenko #506975
показати весь коментар02.07.2025 19:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алексей Алексеевич #377576
показати весь коментар02.07.2025 19:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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