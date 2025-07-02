Російський дрон атакував Суми: пошкоджено вікна маршрутки, автівок і будинків. ФОТОрепортаж

Увечері 2 липня російський дрон атакував Ковпаківський район Сум.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 18:00 ворожий БпЛА атакував Сумську громаду". Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру", - ідеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів – ніхто з них не постраждав.

Також читайте: Війська РФ намагаються прорватися у бік Сум, ЗСУ контратакують, - ОТУ "Сіверськ"







Також пошкоджено вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.

Триває обстеження території. На місці працюють усі необхідні служби.