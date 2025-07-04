Переправка за 6 тыс. долларов: в Одесской области задержан мужчина, который вез уклонистов к границе с Приднестровьем, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области совместно с полицией разоблачили попытку незаконной переправки мужчин через украинско-молдавскую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Во время патрулирования вблизи границы правоохранители остановили автомобиль Geely, которым управлял 33-летний местный житель. В салоне находились двое жителей Винницкой области, которые, по предварительным данным, намеревались нелегально покинуть Украину.

Следствие установило, что водитель обещал доставить мужчин до пограничного участка с непризнанным Приднестровьем, минуя блокпосты и людные пути. Стоимость услуги - 6 тысяч долларов с каждого, из которых по 1 тысяче мужчины заплатили заранее в качестве задатка. Все трое были задержаны недалеко от границы.

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Правоохранители изъяли автомобиль, мобильные телефоны и наличные, полученные незаконным путем. Организатора схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В отношении двух жителей Винницкой области составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"), дела переданы в суд.

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