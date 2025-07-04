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Переправлення за 6 тис. доларів: на Одещині затримано чоловіка, який віз ухилянтів до кордону з Придністров’ям, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Одещині спільно з поліцією викрили спробу незаконного переправлення чоловіків через українсько-молдовський кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів через кордон

Під час патрулювання поблизу кордону правоохоронці зупинили автомобіль Geely, яким керував 33-річний місцевий мешканець. У салоні перебували двоє жителів Вінниччини, які, за попередніми даними, мали намір нелегально покинути Україну.

Слідство встановило, що водій обіцяв доправити чоловіків до прикордонної ділянки з невизнаним Придністров’ям, минаючи блокпости та людні шляхи. Вартість послуги - 6 тисяч доларів з кожного, з яких по 1 тисячі чоловіки сплатили наперед як завдаток. Усі троє були затримані неподалік кордону.

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На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів через кордон
На Одещині викрили схему переправлення ухилянтів через кордон

Правоохоронці вилучили автомобіль, мобільні телефони та готівку, отриману незаконним шляхом. Організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомили про підозру за ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України") та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Щодо двох мешканців Вінниччини складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"), справи передано до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6221) Одеська область (3367) ухилянти (1038)


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Хіба можна сприяти тому, щоб хтось з чоловіків залишився живий?
Звірюки!
показати весь коментар
04.07.2025 11:28 Відповісти
 
 