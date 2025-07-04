Пытались незаконно пересечь границу со Словакией: на Закарпатье задержаны пять мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники совместно с оперативниками задержали возле города Перечин пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу со Словакией.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Их вез легковым автомобилем 23-летний житель Закарпатья, который и организовал незаконную переправку.

Задержанными оказались жители Донецкой области, Харькова и Закарпатья в возрасте от 22 до 40 лет. Установлено, что водитель контактировал с "клиентами" через знакомых и соцсети, а за свои услуги получал от 5 до 8 тысяч долларов с человека. Один из клиентов должен был рассчитаться уже после пересечения границы. Общая сумма, которую должны были получить организаторы, составляла 29 тысяч долларов США.

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Мужчин задержали вблизи Перечина, где они утверждали, что направляются на отдых в Сваляву, однако впоследствии признались в попытке незаконного пересечения. Полиция изъяла транспортное средство и мобильные телефоны.

Всем четырем "уклонистам" составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП, а организатор схемы задержан по ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу.

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