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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Пытались незаконно пересечь границу со Словакией: на Закарпатье задержаны пять мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники совместно с оперативниками задержали возле города Перечин пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу со Словакией.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Их вез легковым автомобилем 23-летний житель Закарпатья, который и организовал незаконную переправку.

Задержанными оказались жители Донецкой области, Харькова и Закарпатья в возрасте от 22 до 40 лет. Установлено, что водитель контактировал с "клиентами" через знакомых и соцсети, а за свои услуги получал от 5 до 8 тысяч долларов с человека. Один из клиентов должен был рассчитаться уже после пересечения границы. Общая сумма, которую должны были получить организаторы, составляла 29 тысяч долларов США.

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В Закарпатье задержали попытку незаконной переправки через границу
В Закарпатье задержали попытку незаконной переправки через границу
В Закарпатье задержали попытку незаконной переправки через границу

Мужчин задержали вблизи Перечина, где они утверждали, что направляются на отдых в Сваляву, однако впоследствии признались в попытке незаконного пересечения. Полиция изъяла транспортное средство и мобильные телефоны.

Всем четырем "уклонистам" составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП, а организатор схемы задержан по ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу.

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Автор: 

Госпогранслужба (6658) уклонисты (968) Закарпатская область (2619)


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Топ комментарии
+5
Слимаковому роду нема переводу.
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04.07.2025 14:11 Ответить
+3
Куди ви біжите Зебіли?
Тут ваш любимчик за кермом!
Лайно зелене в вас на тілі...
Це ви вцепили нам ярмо.
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04.07.2025 14:11 Ответить
+3
.......... сказав про себе "старий зольдат" сидячи в тилу, на канапі, з клавою у руцях
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04.07.2025 14:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Слимаковому роду нема переводу.
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04.07.2025 14:11 Ответить
.......... сказав про себе "старий зольдат" сидячи в тилу, на канапі, з клавою у руцях
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04.07.2025 14:36 Ответить
Ооо, бачу вжн слимаки почали пвдтягуватимь. Перший вже приповз. Хто другий?
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04.07.2025 14:45 Ответить
Перш ніж когось судити Ти гнида сциклива скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
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04.07.2025 14:54 Ответить
Кацап, чому адресу не даєш куди тебе твого пАпу переслати у вігляді свиннччого гівна для урочистого поховання на цвінтарі твого Мудіщева?
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04.07.2025 15:06 Ответить
Адрес, кацапе, адрес давай бо засохне твій пАпа на сонечку.
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04.07.2025 15:13 Ответить
А дійсно хробаче чого не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Сцикло
Ну скажи Сцикло шо я кацап🤣🤣🤣
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04.07.2025 15:21 Ответить
Нащо троля годувати? На йух слати, та й усе.
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04.07.2025 15:33 Ответить
Та бісять гниди такі
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04.07.2025 15:35 Ответить
То просто старий опущ, мабуть ще з пролежнями від довгого перебування на дівані.
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04.07.2025 15:38 Ответить
Та гнида служива яка пішла на пенсію в 40
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04.07.2025 15:41 Ответить
От ти тут маєш рацію тому ідіть накуй з якого ані кацапи ані слимаки-ухілянти не злазять.
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04.07.2025 15:42 Ответить
хробаче чого не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Пес Смердючий ще когось судиш
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04.07.2025 15:44 Ответить
Куди ви біжите Зебіли?
Тут ваш любимчик за кермом!
Лайно зелене в вас на тілі...
Це ви вцепили нам ярмо.
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04.07.2025 14:11 Ответить
Не Іздрик ви, і не Жадан
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04.07.2025 14:24 Ответить
І шо, від цього смисл написаного змінився? Чи він шось не вірно написав?
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04.07.2025 14:52 Ответить
Оооо, а ось і кацап підтягнувся.
То ти адресу тае і ненадав куди тобі свинняче гівно переслати шоб ти зміг урочисто поховати свого пАпу, якого свинні зхарчили та висрали.
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04.07.2025 15:02 Ответить
Гу не хочеш свинняче гіано, можу собаче відправити, бо бачу шо тобі пофіг в яке гівно твій херрой пАпа перетворився, кацап. Ну, мабутьтут ти маєш рацію, бо при житті твій пАпа був срускім гівном то яка різниця яке гввано ховати.
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04.07.2025 15:11 Ответить
А дійсно хробаче чого не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Сцикло
Ну скажи Сцикло шо я кацап🤣🤣🤣
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04.07.2025 15:22 Ответить
А шо не кацап?
Тільки шо народився і себе вже людиною вважаєш?
Чи ти погоняло змінив і знов визирнув з круглого отвору у підлозі своєй Параші?
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04.07.2025 15:37 Ответить
хробаче чого не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Пес Смердючий ще когось судиш
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04.07.2025 15:43 Ответить
Дійсно сцю. На таких як ти. З задоволенням сцю на слимакив.
І тебе ж немовля троляцьке Zелено- кацапське та парашне вже післано а ти повериаєшся та повертаешся. Ви кацапи такі тупі. Вас у двери пендалем а ви у віконце лізите. То адресу надаш куди тобі на Парашу свинячче гівно надіслати в яке свинні твого пАпу перетравили?
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04.07.2025 15:52 Ответить
🤣🤣хробаче чого ти не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Пес Смердючий хочеш падло шоб діти за тебе воювали??
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04.07.2025 15:54 Ответить
Та це півень старий, забій на нього, воно куска лайна не коштує. Стара засохла сопля, коров'яча плюха 😂🤮
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04.07.2025 16:08 Ответить
Старый зольдат *******************

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04.07.2025 16:18 Ответить
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04.07.2025 14:27 Ответить
Чисто сердечне зізнання.
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04.07.2025 14:56 Ответить
Чому всі кудись намагаються бігти?
Що трапилось?
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04.07.2025 15:09 Ответить
"Постій, втікач, куди же ти
Лишаєш Україну-мати?
А як же ж яйця ті стальні
І сад вишневий коло хати?

Тобі держава все дала,
А ти, обов'язки забувши,
Побіг крізь поле і ліса,
З паркану в Тису зістрибнувши.

І ось поплив немов судак,
А наши котики моторні
Кричали в спину - «Стій, кріпак,
Хребти не подолаєш горні!»

Нащо тобі чужа земля?
Нащо тобі ота свобода?
Тепер ти є агент Кремля,
Злочинець, зрадник і сволота!"

Класика
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04.07.2025 15:09 Ответить
Ну ти і мацапура🤣🤣🤣
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04.07.2025 15:24 Ответить
Чоловіків? Точніше осіб чоловічої статі.
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04.07.2025 15:37 Ответить
Зато бакланов фельдмаршал ,яйцеголовий по 17гр вільно катаються за кордон намародерені кошти на кррві
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04.07.2025 15:39 Ответить
 
 