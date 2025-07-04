Пытались незаконно пересечь границу со Словакией: на Закарпатье задержаны пять мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатье пограничники совместно с оперативниками задержали возле города Перечин пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу со Словакией.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Их вез легковым автомобилем 23-летний житель Закарпатья, который и организовал незаконную переправку.
Задержанными оказались жители Донецкой области, Харькова и Закарпатья в возрасте от 22 до 40 лет. Установлено, что водитель контактировал с "клиентами" через знакомых и соцсети, а за свои услуги получал от 5 до 8 тысяч долларов с человека. Один из клиентов должен был рассчитаться уже после пересечения границы. Общая сумма, которую должны были получить организаторы, составляла 29 тысяч долларов США.
Мужчин задержали вблизи Перечина, где они утверждали, что направляются на отдых в Сваляву, однако впоследствии признались в попытке незаконного пересечения. Полиция изъяла транспортное средство и мобильные телефоны.
Всем четырем "уклонистам" составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП, а организатор схемы задержан по ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну скажи Сцикло шо я кацап🤣🤣🤣
Тут ваш любимчик за кермом!
Лайно зелене в вас на тілі...
Це ви вцепили нам ярмо.
То ти адресу тае і ненадав куди тобі свинняче гівно переслати шоб ти зміг урочисто поховати свого пАпу, якого свинні зхарчили та висрали.
Ну скажи Сцикло шо я кацап🤣🤣🤣
Тільки шо народився і себе вже людиною вважаєш?
Чи ти погоняло змінив і знов визирнув з круглого отвору у підлозі своєй Параші?
І тебе ж немовля троляцьке Zелено- кацапське та парашне вже післано а ти повериаєшся та повертаешся. Ви кацапи такі тупі. Вас у двери пендалем а ви у віконце лізите. То адресу надаш куди тобі на Парашу свинячче гівно надіслати в яке свинні твого пАпу перетравили?
Що трапилось?
Лишаєш Україну-мати?
А як же ж яйця ті стальні
І сад вишневий коло хати?
Тобі держава все дала,
А ти, обов'язки забувши,
Побіг крізь поле і ліса,
З паркану в Тису зістрибнувши.
І ось поплив немов судак,
А наши котики моторні
Кричали в спину - «Стій, кріпак,
Хребти не подолаєш горні!»
Нащо тобі чужа земля?
Нащо тобі ота свобода?
Тепер ти є агент Кремля,
Злочинець, зрадник і сволота!"
Класика