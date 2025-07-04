УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14687 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 096 38

Намагались незаконно перетнути кордон зі Словаччиною: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники спільно з оперативниками затримали біля міста Перечин п’ятьох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон зі Словаччиною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Їх віз легковим автомобілем 23-річний мешканець Закарпаття, який і організував незаконне переправлення.

Затриманими виявилися жителі Донеччини, Харкова та Закарпаття віком від 22 до 40 років. Встановлено, що водій контактував із "клієнтами" через знайомих та соцмережі, а за свої послуги отримував від 5 до 8 тисяч доларів з особи. Один із клієнтів мав розрахуватись уже після перетину кордону. Загальна сума, яку мали отримати організатори, становила 29 тисяч доларів США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 11 тисяч доларів - відстрочка від мобілізації: в Одесі двоє чоловіків обіцяли вплинути на ТЦК. ФОТОрепортаж

На Закарпатті затримали спробу незаконного переправлення через кордон
На Закарпатті затримали спробу незаконного переправлення через кордон
На Закарпатті затримали спробу незаконного переправлення через кордон

Чоловіків затримали поблизу Перечина, де вони стверджували, що прямують на відпочинок до Сваляви, проте згодом зізналися у спробі незаконного перетину. Поліція вилучила транспортний засіб і мобільні телефони.

Усім чотирьом "ухилянтам" оформлено протоколи за ст. 204-1 КУпАП, а організатора схеми затримано за ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переправлення за 6 тис. доларів: на Одещині затримано чоловіка, який віз ухилянтів до кордону з Придністров’ям, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6221) ухилянти (1041) Закарпатська область (2091)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Слимаковому роду нема переводу.
показати весь коментар
04.07.2025 14:11 Відповісти
+3
Куди ви біжите Зебіли?
Тут ваш любимчик за кермом!
Лайно зелене в вас на тілі...
Це ви вцепили нам ярмо.
показати весь коментар
04.07.2025 14:11 Відповісти
+3
.......... сказав про себе "старий зольдат" сидячи в тилу, на канапі, з клавою у руцях
показати весь коментар
04.07.2025 14:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слимаковому роду нема переводу.
показати весь коментар
04.07.2025 14:11 Відповісти
.......... сказав про себе "старий зольдат" сидячи в тилу, на канапі, з клавою у руцях
показати весь коментар
04.07.2025 14:36 Відповісти
Ооо, бачу вжн слимаки почали пвдтягуватимь. Перший вже приповз. Хто другий?
показати весь коментар
04.07.2025 14:45 Відповісти
Перш ніж когось судити Ти гнида сциклива скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
показати весь коментар
04.07.2025 14:54 Відповісти
Кацап, чому адресу не даєш куди тебе твого пАпу переслати у вігляді свиннччого гівна для урочистого поховання на цвінтарі твого Мудіщева?
показати весь коментар
04.07.2025 15:06 Відповісти
Адрес, кацапе, адрес давай бо засохне твій пАпа на сонечку.
показати весь коментар
04.07.2025 15:13 Відповісти
А дійсно хробаче чого не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Сцикло
Ну скажи Сцикло шо я кацап🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.07.2025 15:21 Відповісти
Нащо троля годувати? На йух слати, та й усе.
показати весь коментар
04.07.2025 15:33 Відповісти
Та бісять гниди такі
показати весь коментар
04.07.2025 15:35 Відповісти
То просто старий опущ, мабуть ще з пролежнями від довгого перебування на дівані.
показати весь коментар
04.07.2025 15:38 Відповісти
Та гнида служива яка пішла на пенсію в 40
показати весь коментар
04.07.2025 15:41 Відповісти
От ти тут маєш рацію тому ідіть накуй з якого ані кацапи ані слимаки-ухілянти не злазять.
показати весь коментар
04.07.2025 15:42 Відповісти
хробаче чого не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Пес Смердючий ще когось судиш
показати весь коментар
04.07.2025 15:44 Відповісти
Куди ви біжите Зебіли?
Тут ваш любимчик за кермом!
Лайно зелене в вас на тілі...
Це ви вцепили нам ярмо.
показати весь коментар
04.07.2025 14:11 Відповісти
Не Іздрик ви, і не Жадан
показати весь коментар
04.07.2025 14:24 Відповісти
І шо, від цього смисл написаного змінився? Чи він шось не вірно написав?
показати весь коментар
04.07.2025 14:52 Відповісти
Оооо, а ось і кацап підтягнувся.
То ти адресу тае і ненадав куди тобі свинняче гівно переслати шоб ти зміг урочисто поховати свого пАпу, якого свинні зхарчили та висрали.
показати весь коментар
04.07.2025 15:02 Відповісти
Гу не хочеш свинняче гіано, можу собаче відправити, бо бачу шо тобі пофіг в яке гівно твій херрой пАпа перетворився, кацап. Ну, мабутьтут ти маєш рацію, бо при житті твій пАпа був срускім гівном то яка різниця яке гввано ховати.
показати весь коментар
04.07.2025 15:11 Відповісти
А дійсно хробаче чого не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Сцикло
Ну скажи Сцикло шо я кацап🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.07.2025 15:22 Відповісти
А шо не кацап?
Тільки шо народився і себе вже людиною вважаєш?
Чи ти погоняло змінив і знов визирнув з круглого отвору у підлозі своєй Параші?
показати весь коментар
04.07.2025 15:37 Відповісти
хробаче чого не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Пес Смердючий ще когось судиш
показати весь коментар
04.07.2025 15:43 Відповісти
Дійсно сцю. На таких як ти. З задоволенням сцю на слимакив.
І тебе ж немовля троляцьке Zелено- кацапське та парашне вже післано а ти повериаєшся та повертаешся. Ви кацапи такі тупі. Вас у двери пендалем а ви у віконце лізите. То адресу надаш куди тобі на Парашу свинячче гівно надіслати в яке свинні твого пАпу перетравили?
показати весь коментар
04.07.2025 15:52 Відповісти
🤣🤣хробаче чого ти не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Пес Смердючий хочеш падло шоб діти за тебе воювали??
показати весь коментар
04.07.2025 15:54 Відповісти
Та це півень старий, забій на нього, воно куска лайна не коштує. Стара засохла сопля, коров'яча плюха 😂🤮
показати весь коментар
04.07.2025 16:08 Відповісти
Старый зольдат *******************

показати весь коментар
04.07.2025 16:18 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2025 14:27 Відповісти
Чисто сердечне зізнання.
показати весь коментар
04.07.2025 14:56 Відповісти
Чому всі кудись намагаються бігти?
Що трапилось?
показати весь коментар
04.07.2025 15:09 Відповісти
"Постій, втікач, куди же ти
Лишаєш Україну-мати?
А як же ж яйця ті стальні
І сад вишневий коло хати?

Тобі держава все дала,
А ти, обов'язки забувши,
Побіг крізь поле і ліса,
З паркану в Тису зістрибнувши.

І ось поплив немов судак,
А наши котики моторні
Кричали в спину - «Стій, кріпак,
Хребти не подолаєш горні!»

Нащо тобі чужа земля?
Нащо тобі ота свобода?
Тепер ти є агент Кремля,
Злочинець, зрадник і сволота!"

Класика
показати весь коментар
04.07.2025 15:09 Відповісти
Ну ти і мацапура🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.07.2025 15:24 Відповісти
Чоловіків? Точніше осіб чоловічої статі.
показати весь коментар
04.07.2025 15:37 Відповісти
Зато бакланов фельдмаршал ,яйцеголовий по 17гр вільно катаються за кордон намародерені кошти на кррві
показати весь коментар
04.07.2025 15:39 Відповісти
 
 