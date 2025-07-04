Намагались незаконно перетнути кордон зі Словаччиною: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники спільно з оперативниками затримали біля міста Перечин п’ятьох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон зі Словаччиною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Їх віз легковим автомобілем 23-річний мешканець Закарпаття, який і організував незаконне переправлення.

Затриманими виявилися жителі Донеччини, Харкова та Закарпаття віком від 22 до 40 років. Встановлено, що водій контактував із "клієнтами" через знайомих та соцмережі, а за свої послуги отримував від 5 до 8 тисяч доларів з особи. Один із клієнтів мав розрахуватись уже після перетину кордону. Загальна сума, яку мали отримати організатори, становила 29 тисяч доларів США.

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Чоловіків затримали поблизу Перечина, де вони стверджували, що прямують на відпочинок до Сваляви, проте згодом зізналися у спробі незаконного перетину. Поліція вилучила транспортний засіб і мобільні телефони.

Усім чотирьом "ухилянтам" оформлено протоколи за ст. 204-1 КУпАП, а організатора схеми затримано за ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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