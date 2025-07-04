Намагались незаконно перетнути кордон зі Словаччиною: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті прикордонники спільно з оперативниками затримали біля міста Перечин п’ятьох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон зі Словаччиною.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Їх віз легковим автомобілем 23-річний мешканець Закарпаття, який і організував незаконне переправлення.
Затриманими виявилися жителі Донеччини, Харкова та Закарпаття віком від 22 до 40 років. Встановлено, що водій контактував із "клієнтами" через знайомих та соцмережі, а за свої послуги отримував від 5 до 8 тисяч доларів з особи. Один із клієнтів мав розрахуватись уже після перетину кордону. Загальна сума, яку мали отримати організатори, становила 29 тисяч доларів США.
Чоловіків затримали поблизу Перечина, де вони стверджували, що прямують на відпочинок до Сваляви, проте згодом зізналися у спробі незаконного перетину. Поліція вилучила транспортний засіб і мобільні телефони.
Усім чотирьом "ухилянтам" оформлено протоколи за ст. 204-1 КУпАП, а організатора схеми затримано за ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон.
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Ну скажи Сцикло шо я кацап🤣🤣🤣
Тут ваш любимчик за кермом!
Лайно зелене в вас на тілі...
Це ви вцепили нам ярмо.
То ти адресу тае і ненадав куди тобі свинняче гівно переслати шоб ти зміг урочисто поховати свого пАпу, якого свинні зхарчили та висрали.
Ну скажи Сцикло шо я кацап🤣🤣🤣
Тільки шо народився і себе вже людиною вважаєш?
Чи ти погоняло змінив і знов визирнув з круглого отвору у підлозі своєй Параші?
І тебе ж немовля троляцьке Zелено- кацапське та парашне вже післано а ти повериаєшся та повертаешся. Ви кацапи такі тупі. Вас у двери пендалем а ви у віконце лізите. То адресу надаш куди тобі на Парашу свинячче гівно надіслати в яке свинні твого пАпу перетравили?
Що трапилось?
Лишаєш Україну-мати?
А як же ж яйця ті стальні
І сад вишневий коло хати?
Тобі держава все дала,
А ти, обов'язки забувши,
Побіг крізь поле і ліса,
З паркану в Тису зістрибнувши.
І ось поплив немов судак,
А наши котики моторні
Кричали в спину - «Стій, кріпак,
Хребти не подолаєш горні!»
Нащо тобі чужа земля?
Нащо тобі ота свобода?
Тепер ти є агент Кремля,
Злочинець, зрадник і сволота!"
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