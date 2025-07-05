Враг ударил по селу на Черниговщине: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили FPV-дроном по пограничному селу Новгород-Северской громады на Черниговщине.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, осколочные ранения получил 49-летний гражданский мужчина, который как раз развозил почту. Он из Сумской области. Машина повреждена. Мужчина в больнице.

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"Только за минувшие сутки агрессор нанес 28 ударов по 15 населенным пунктам области. Били из артиллерии, минометов, использовали беспилотники и FPV-дроны", - уточнил Чаус.

В результате обстрелов повреждены или разрушены дома людей, админздания и хозяйственные постройки в Новгород-Северской и Семеновской громадах.