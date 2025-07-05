Враг ударил по селу на Черниговщине: ранен мужчина. ФОТОрепортаж
Войска РФ ударили FPV-дроном по пограничному селу Новгород-Северской громады на Черниговщине.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, осколочные ранения получил 49-летний гражданский мужчина, который как раз развозил почту. Он из Сумской области. Машина повреждена. Мужчина в больнице.
"Только за минувшие сутки агрессор нанес 28 ударов по 15 населенным пунктам области. Били из артиллерии, минометов, использовали беспилотники и FPV-дроны", - уточнил Чаус.
В результате обстрелов повреждены или разрушены дома людей, админздания и хозяйственные постройки в Новгород-Северской и Семеновской громадах.
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фоні де горять чи зруйновані будинки чи оселі стоять і дивляться поліціанти ви на цензорі міняйте на котів чи собачок