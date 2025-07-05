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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Враг ударил по селу на Черниговщине: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили FPV-дроном по пограничному селу Новгород-Северской громады на Черниговщине.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, осколочные ранения получил 49-летний гражданский мужчина, который как раз развозил почту. Он из Сумской области. Машина повреждена. Мужчина в больнице.

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Последствия обстрела Черниговской области
Последствия обстрела Черниговской области
Последствия обстрела Черниговской области
Последствия обстрела Черниговской области

"Только за минувшие сутки агрессор нанес 28 ударов по 15 населенным пунктам области. Били из артиллерии, минометов, использовали беспилотники и FPV-дроны", - уточнил Чаус.

В результате обстрелов повреждены или разрушены дома людей, админздания и хозяйственные постройки в Новгород-Северской и Семеновской громадах.

Автор: 

обстрел (28352) Черниговская область (1192) Новгород-Северский район (27) Новгород-Северский (3)


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на всих фото на

фоні де горять чи зруйновані будинки чи оселі стоять і дивляться поліціанти ви на цензорі міняйте на котів чи собачок
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05.07.2025 13:50 Ответить
 
 