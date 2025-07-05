Ворог ударив по селу на Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомив у фейсбуку голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уламкових поранень зазнав 49-річний цивільний чоловік, який якраз розвозив пошту. Він із Сумщини. Автівка пошкоджена. Чоловік у лікарні.

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"Тільки за минулу добу агресор завдав 28 ударів по 15 населених пунктах області. Гатили з артилерії, мінометів, використовували безпілотники та FPV-дрони", - уточнив Чаус.

Унаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані домівки людей, адмінбудівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах.