Ворог ударив по селу на Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж
Війська РФ вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.
Про це повідомив у фейсбуку голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уламкових поранень зазнав 49-річний цивільний чоловік, який якраз розвозив пошту. Він із Сумщини. Автівка пошкоджена. Чоловік у лікарні.
"Тільки за минулу добу агресор завдав 28 ударів по 15 населених пунктах області. Гатили з артилерії, мінометів, використовували безпілотники та FPV-дрони", - уточнив Чаус.
Унаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані домівки людей, адмінбудівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах.
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фоні де горять чи зруйновані будинки чи оселі стоять і дивляться поліціанти ви на цензорі міняйте на котів чи собачок