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Новости Фото Атака беспилотников на Киев
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Последствия вражеской атаки на Киев: повреждены разные объекты в нескольких районах. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами. Обломки упали в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах, вызвав повреждения инфраструктуры и зданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате падения обломков БПЛА повреждены различные объекты в нескольких районах столицы. На одной из локаций обломки упали на открытую территорию, вызвав возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.

Также повреждены здания и транспортные средства. Обошлось без погибших или пострадавших.

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Последствия атаки шахидов на Киев
Последствия атаки шахидов на Киев
Последствия атаки шахидов на Киев
Последствия атаки шахидов на Киев

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Киев (25829) обстрел (28385) Воздушные атаки на Киев (815)


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