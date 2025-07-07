Последствия вражеской атаки на Киев: повреждены разные объекты в нескольких районах. ФОТОрепортаж
В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами. Обломки упали в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах, вызвав повреждения инфраструктуры и зданий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате падения обломков БПЛА повреждены различные объекты в нескольких районах столицы. На одной из локаций обломки упали на открытую территорию, вызвав возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.
Также повреждены здания и транспортные средства. Обошлось без погибших или пострадавших.
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