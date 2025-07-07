Наслідки ворожої атаки на Київ: пошкоджено різні об’єкти у кількох районах. ФОТОрепортаж
У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Київ дронами. Уламки впали у Деснянському, Солом’янському та Голосіївському районах, спричинивши пошкодження інфраструктури та будівель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджені різні об’єкти у кількох районах столиці. На одній із локацій уламки впали на відкриту територію, спричинивши загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.
Також пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Обійшлося без загиблих чи постраждалих.
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