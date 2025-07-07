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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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РФ атаковала село Надеждовка в Херсонской области: ранены двое мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска обстреляли село Надеждовка на Херсонщине.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

РФ обстреляла Надеждовку в Херсонской областиРФ обстреляла Надеждовку в Херсонской области

В результате атаки разрушены десятки частных домов и повреждено образовательное учреждение. Двое местных жителей получили ранения средней степени тяжести.

Отмечается, что в результате обстрела в домах повреждены крыши, стены, окна и двери. Также подвергся разрушениям одно из учебных заведений села. Оба пострадавших находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в ОГА сообщили об увеличении количества раненых в результате вчерашних атак: в больницу обратилась 84-летняя жительница Херсона со взрывной травмой и контузией.

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обстрел (28385) Херсонская область (4985) Херсонский район (417) Надеждовка (1)


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