РФ атаковала село Надеждовка в Херсонской области: ранены двое мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска обстреляли село Надеждовка на Херсонщине.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки разрушены десятки частных домов и повреждено образовательное учреждение. Двое местных жителей получили ранения средней степени тяжести.
Отмечается, что в результате обстрела в домах повреждены крыши, стены, окна и двери. Также подвергся разрушениям одно из учебных заведений села. Оба пострадавших находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.
Кроме того, в ОГА сообщили об увеличении количества раненых в результате вчерашних атак: в больницу обратилась 84-летняя жительница Херсона со взрывной травмой и контузией.
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