РФ атакувала село Надеждівка на Херсонщині: поранено двох цивільних. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли село Надеждівка на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки зруйновано десятки приватних будинків і пошкоджено освітній заклад. Двоє місцевих жителів дістали поранення середнього ступеня тяжкості.
Зазначається, що внаслідок обстрілу в оселях пошкоджено дахи, стіни, вікна та двері. Також зазнав руйнувань один із закладів освіти села. Обидва постраждалі перебувають у лікарні, їм надають необхідну допомогу.
Крім того, в ОВА повідомили про збільшення кількості поранених унаслідок вчорашніх атак: до лікарні звернулася 84-річна жителька Херсону з вибуховою травмою та контузією.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль