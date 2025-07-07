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Новини Фото обстріли Херсонщини
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РФ атакувала село Надеждівка на Херсонщині: поранено двох цивільних. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли село Надеждівка на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

РФ обстріляла Надеждівку на ХерсонщиніРФ обстріляла Надеждівку на Херсонщині

Внаслідок атаки зруйновано десятки приватних будинків і пошкоджено освітній заклад. Двоє місцевих жителів дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Зазначається, що внаслідок обстрілу в оселях пошкоджено дахи, стіни, вікна та двері. Також зазнав руйнувань один із закладів освіти села. Обидва постраждалі перебувають у лікарні, їм надають необхідну допомогу.

Крім того, в ОВА повідомили про збільшення кількості поранених унаслідок вчорашніх атак: до лікарні звернулася 84-річна жителька Херсону з вибуховою травмою та контузією.

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Автор: 

обстріл (29707) Херсонська область (5972) Херсонський район (425) Надеждівка (1)


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