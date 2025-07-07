РФ атакувала село Надеждівка на Херсонщині: поранено двох цивільних. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли село Надеждівка на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки зруйновано десятки приватних будинків і пошкоджено освітній заклад. Двоє місцевих жителів дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Зазначається, що внаслідок обстрілу в оселях пошкоджено дахи, стіни, вікна та двері. Також зазнав руйнувань один із закладів освіти села. Обидва постраждалі перебувають у лікарні, їм надають необхідну допомогу.

Крім того, в ОВА повідомили про збільшення кількості поранених унаслідок вчорашніх атак: до лікарні звернулася 84-річна жителька Херсону з вибуховою травмою та контузією.

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