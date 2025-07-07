Россияне атаковали Пологовский район на Запорожье: горело поле пшеницы. ФОТО
В понедельник, 7 июля, российские захватчики атаковали Пологовский район Запорожской области. Из-за вражеского обстрела загорелось поле пшеницы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Военными РФ был нанесен удар по территории Пологовского района. Вследствие удара произошло возгорание пшеницы на поле. К счастью, люди не пострадали", - написал чиновник.
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