Росіяни атакували Пологівський район на Запоріжжі: горіло поле пшениці. ФОТО
У понеділок, 7 липня, російські загарбники атакували Пологівський район Запорізької області. Через ворожий обстріл зайнялося поле пшениці.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Військовими РФ було нанесено удар по території Пологівського району. Внаслідок удару сталось займання пшениці на полі. На щастя, люди не постраждали",- написав посадовець.
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