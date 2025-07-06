Окупанти атакували Пологівський район на Запоріжжі: поранено водія комбайна. ФОТО
Сьогодні, 6 липня, росіяни атакували fpv-дроном Пологівський район Запорізької області, унаслідок чого є поранений.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки пошкоджено комбайн, який працював у полі. А його водій, 58-річний чоловік, дістав поранення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти неділі, 6 липня 2025 року, війська РФ атакували Запоріжжя та Запорізький район шістьма "шахедами".
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