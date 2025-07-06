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Оккупанты атаковали Пологовский район в Запорожье: ранен водитель комбайна. ФОТО

Сегодня, 6 июля, россияне атаковали fpv-дроном Пологовский район Запорожской области, в результате чего есть раненый.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки поврежден комбайн, который работал в поле. А его водитель, 58-летний мужчина, получил ранения.

Россияне ударили по полю в Запорожье

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Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 6 июля 2025 года, войска РФ атаковали Запорожье и Запорожский район 6 "шахедами".

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обстрел (28363) Запорожская область (3276) Пологовский район (85)


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