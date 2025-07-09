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Пытались переплыть Тису в резиновых камерах: на Закарпатье задержаны пятеро мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники остановили пятерых жителей Закарпатья, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, используя автомобильные резиновые камеры для переправы через реку Тиса.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, мужчин сопровождали две женщины, которые должны были помочь им добраться до государственной границы. Увидев пограничников, группа пыталась убежать, но наряд произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы остановить нарушителей.

Благодаря информации от офицеров оперативно-розыскного отдела "Дяково" удалось разоблачить намерения злоумышленников. Мужчин привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204-1 КУоАП), а сведения об организации незаконной переправки лиц (ст. 332 УК Украины) внесены в ЕРДР.

В Закарпатье задержали мужчин, которые пытались переплыть Тису

Обе женщины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие.

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Автор: 

Госпогранслужба (6671) уклонисты (975) Закарпатская область (2621)


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Топ комментарии
+7
Біля Тиси можна полк спецназу і розвідників набрати
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09.07.2025 13:35 Ответить
+6
О, пів відділення морської піхоти і дві ,,санітарки,, вже майже підготовлені!
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09.07.2025 13:37 Ответить
+5
Намагалися переплисти Тису в гумових камерах

Їх туди насосом закачали?
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09.07.2025 13:31 Ответить
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Плотогони?
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09.07.2025 13:31 Ответить
Намагалися переплисти Тису в гумових камерах

Їх туди насосом закачали?
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09.07.2025 13:31 Ответить
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09.07.2025 14:08 Ответить
Біля Тиси можна полк спецназу і розвідників набрати
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09.07.2025 13:35 Ответить
Из понранцов.
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09.07.2025 14:06 Ответить
О, пів відділення морської піхоти і дві ,,санітарки,, вже майже підготовлені!
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09.07.2025 13:37 Ответить
Я от постійно дивуюся, невже по той бік кордону ніхто його не охороняє? Ніразу не чув щоб погранці прилеглих країн затримували порушників чи присікали порушення кордону. Це ж не тільки ухилянти а і наркоторговці і контрабанда там йде
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09.07.2025 13:38 Ответить
не затримують, бо це - не порушники.
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09.07.2025 13:39 Ответить
Станіслав Коваль,
Ти вже вивчив законодавство прилеглих країн?
В такому разі підкріпи своє твердження цитатами.
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09.07.2025 13:46 Ответить
В такому разі підкріпи своє твердження цитатами.
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09.07.2025 13:53 Ответить
Мало того.Вже цигарки(думаю і все інше) дронами переправляють.Це ж готові дронощики на фронті.Як у ЄС з ППО?
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09.07.2025 13:41 Ответить
Ті хто перепливає просять прихистку і потусторонні прикордонники передають їх відповідним службам, а далі їм надають прихисток від війни відповідно до закону.
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09.07.2025 14:57 Ответить
Мабуть дано вказівку не чіпати робочу силу. Кому війна а кому можливості і ріст ВвП
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09.07.2025 14:59 Ответить
надійніше в потужному необробленому кругляку дуба-довбанки )) ну прийдеться подовбаться! ))
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09.07.2025 13:39 Ответить
І скільки коштує цей антракцион, і ще, гумових камери входять до ціни, або свої надо мати
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09.07.2025 13:41 Ответить
А що таке аНтракціон? Дрібна фракція антрациту,чи що?
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09.07.2025 14:47 Ответить
Западный кордон на замке,никто не посмеет его нарушить,застрелят сразу,когда такое будет на востоке и юге?
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09.07.2025 14:00 Ответить
Но, айбо на західному кордоні тисячі $ платять, а на сході лем пулю. Як на сході пулі не літатимуть, та вернуться погранці-заробітчани із заходу на схід
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09.07.2025 14:09 Ответить
як то ще не замінували в три смуги, наш Найдосвіченіший недавно заявив про вихід з Конвенції заборони протипіхотних мін. Думаю скоро ситуацію виправлять на західному кордоні, познімають міни з Сумщини і Чернігівщини якщо вони там встановлені звичайно....
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09.07.2025 14:13 Ответить
Всіх одразу у морфлот. Без медогляду,на захист Херсона. Школу молодого бійця вони вже пройшли.
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09.07.2025 14:03 Ответить
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09.07.2025 14:29 Ответить
О так, вони в плавнях дужа ************
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09.07.2025 15:00 Ответить
Паскуди, як задарь. Та погранці мали дістати 5*10 000$=50 000.
Охренівший народ, таку касу зривать
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09.07.2025 14:06 Ответить
Безбілетних пасажирів затримано і буде оштрафовано, всі, хто з білетами, велкам
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09.07.2025 14:43 Ответить
О! Их как раз не хватало чтобы копать окопы на передовой линии, и лопаты их там давно уже ждут.. )
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09.07.2025 14:51 Ответить
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09.07.2025 14:55 Ответить
 
 