Пытались переплыть Тису в резиновых камерах: на Закарпатье задержаны пятеро мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники остановили пятерых жителей Закарпатья, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, используя автомобильные резиновые камеры для переправы через реку Тиса.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, мужчин сопровождали две женщины, которые должны были помочь им добраться до государственной границы. Увидев пограничников, группа пыталась убежать, но наряд произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы остановить нарушителей.

Благодаря информации от офицеров оперативно-розыскного отдела "Дяково" удалось разоблачить намерения злоумышленников. Мужчин привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204-1 КУоАП), а сведения об организации незаконной переправки лиц (ст. 332 УК Украины) внесены в ЕРДР.

Обе женщины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие.

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