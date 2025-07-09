Пытались переплыть Тису в резиновых камерах: на Закарпатье задержаны пятеро мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники остановили пятерых жителей Закарпатья, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, используя автомобильные резиновые камеры для переправы через реку Тиса.
Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, мужчин сопровождали две женщины, которые должны были помочь им добраться до государственной границы. Увидев пограничников, группа пыталась убежать, но наряд произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы остановить нарушителей.
Благодаря информации от офицеров оперативно-розыскного отдела "Дяково" удалось разоблачить намерения злоумышленников. Мужчин привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204-1 КУоАП), а сведения об организации незаконной переправки лиц (ст. 332 УК Украины) внесены в ЕРДР.
Обе женщины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие.
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Їх туди насосом закачали?
Ти вже вивчив законодавство прилеглих країн?
В такому разі підкріпи своє твердження цитатами.
Охренівший народ, таку касу зривать