Намагалися переплисти Тису в гумових камерах: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники зупинили п’ятьох мешканців Закарпаття, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною, використовуючи автомобільні гумові камери для переправи через річку Тиса.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомляється, чоловіків супроводжували дві жінки, які мали допомогти їм дістатися до державного кордону. Побачивши прикордонників, група намагалася втекти, однак наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря, щоб зупинити порушників.

Завдяки інформації від офіцерів оперативно-розшукового відділу "Дякове" вдалося викрити наміри зловмисників. Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП), а відомості про організацію незаконного переправлення осіб (ст. 332 КК України) внесено до ЄРДР.

Обох жінок затримано в порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.

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