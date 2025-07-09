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Намагалися переплисти Тису в гумових камерах: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники зупинили п’ятьох мешканців Закарпаття, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною, використовуючи автомобільні гумові камери для переправи через річку Тиса.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомляється, чоловіків супроводжували дві жінки, які мали допомогти їм дістатися до державного кордону. Побачивши прикордонників, група намагалася втекти, однак наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря, щоб зупинити порушників.

Завдяки інформації від офіцерів оперативно-розшукового відділу "Дякове" вдалося викрити наміри зловмисників. Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП), а відомості про організацію незаконного переправлення осіб (ст. 332 КК України) внесено до ЄРДР.

На Закарпатті затримали чоловіків, які намагалися переплисти Тису

Обох жінок затримано в порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6235) ухилянти (1047) Закарпатська область (2094)


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Топ коментарі
+7
Біля Тиси можна полк спецназу і розвідників набрати
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09.07.2025 13:35 Відповісти
+6
О, пів відділення морської піхоти і дві ,,санітарки,, вже майже підготовлені!
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09.07.2025 13:37 Відповісти
+5
Намагалися переплисти Тису в гумових камерах

Їх туди насосом закачали?
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09.07.2025 13:31 Відповісти
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09.07.2025 13:31 Відповісти
Намагалися переплисти Тису в гумових камерах

Їх туди насосом закачали?
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09.07.2025 13:31 Відповісти
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09.07.2025 14:08 Відповісти
Біля Тиси можна полк спецназу і розвідників набрати
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09.07.2025 13:35 Відповісти
Из понранцов.
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09.07.2025 14:06 Відповісти
О, пів відділення морської піхоти і дві ,,санітарки,, вже майже підготовлені!
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09.07.2025 13:37 Відповісти
Я от постійно дивуюся, невже по той бік кордону ніхто його не охороняє? Ніразу не чув щоб погранці прилеглих країн затримували порушників чи присікали порушення кордону. Це ж не тільки ухилянти а і наркоторговці і контрабанда там йде
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09.07.2025 13:38 Відповісти
не затримують, бо це - не порушники.
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09.07.2025 13:39 Відповісти
Станіслав Коваль,
Ти вже вивчив законодавство прилеглих країн?
В такому разі підкріпи своє твердження цитатами.
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09.07.2025 13:46 Відповісти
В такому разі підкріпи своє твердження цитатами.
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09.07.2025 13:53 Відповісти
Мало того.Вже цигарки(думаю і все інше) дронами переправляють.Це ж готові дронощики на фронті.Як у ЄС з ППО?
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09.07.2025 13:41 Відповісти
Ті хто перепливає просять прихистку і потусторонні прикордонники передають їх відповідним службам, а далі їм надають прихисток від війни відповідно до закону.
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09.07.2025 14:57 Відповісти
Мабуть дано вказівку не чіпати робочу силу. Кому війна а кому можливості і ріст ВвП
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09.07.2025 14:59 Відповісти
надійніше в потужному необробленому кругляку дуба-довбанки )) ну прийдеться подовбаться! ))
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09.07.2025 13:39 Відповісти
І скільки коштує цей антракцион, і ще, гумових камери входять до ціни, або свої надо мати
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09.07.2025 13:41 Відповісти
А що таке аНтракціон? Дрібна фракція антрациту,чи що?
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09.07.2025 14:47 Відповісти
Западный кордон на замке,никто не посмеет его нарушить,застрелят сразу,когда такое будет на востоке и юге?
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09.07.2025 14:00 Відповісти
Но, айбо на західному кордоні тисячі $ платять, а на сході лем пулю. Як на сході пулі не літатимуть, та вернуться погранці-заробітчани із заходу на схід
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09.07.2025 14:09 Відповісти
як то ще не замінували в три смуги, наш Найдосвіченіший недавно заявив про вихід з Конвенції заборони протипіхотних мін. Думаю скоро ситуацію виправлять на західному кордоні, познімають міни з Сумщини і Чернігівщини якщо вони там встановлені звичайно....
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09.07.2025 14:13 Відповісти
Всіх одразу у морфлот. Без медогляду,на захист Херсона. Школу молодого бійця вони вже пройшли.
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09.07.2025 14:03 Відповісти
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09.07.2025 14:29 Відповісти
О так, вони в плавнях дужа ************
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09.07.2025 15:00 Відповісти
Паскуди, як задарь. Та погранці мали дістати 5*10 000$=50 000.
Охренівший народ, таку касу зривать
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09.07.2025 14:06 Відповісти
Безбілетних пасажирів затримано і буде оштрафовано, всі, хто з білетами, велкам
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09.07.2025 14:43 Відповісти
О! Их как раз не хватало чтобы копать окопы на передовой линии, и лопаты их там давно уже ждут.. )
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09.07.2025 14:51 Відповісти
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09.07.2025 14:55 Відповісти
 
 