Спикер Джонсон о санкциях: Путин продемонстрировал нежелание быть разумным, мы должны послать ему сигнал
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон прокомментировал возможность внедрения новых санкций против России.
Об этом в соцсети Х написал журналист Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.
Джонсон высказался относительно законопроекта о санкциях против России: "Владимир Путин продемонстрировал нежелание быть благоразумным и серьезно говорить о посредничестве в мирном урегулировании, и я думаю, что мы должны послать ему сигнал - это мое мнение".
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+3 Дужан Міхал
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+1 Rostyslav Komarnytsky
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+1 Валентин Коваль #587289
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Маєте послати його самого. Перед тим, як нарешті кінчите!
Пане Джонсон, той сигнал має бути не менше за 100 мегатон в тротиловому еквіваленті.