Спикер Джонсон о санкциях: Путин продемонстрировал нежелание быть разумным, мы должны послать ему сигнал

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон прокомментировал возможность внедрения новых санкций против России.

Об этом в соцсети Х написал журналист Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.

Джонсон высказался относительно законопроекта о санкциях против России: "Владимир Путин продемонстрировал нежелание быть благоразумным и серьезно говорить о посредничестве в мирном урегулировании, и я думаю, что мы должны послать ему сигнал - это мое мнение".

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