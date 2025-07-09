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Новости Фото Санкции США против России
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Спикер Джонсон о санкциях: Путин продемонстрировал нежелание быть разумным, мы должны послать ему сигнал

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон прокомментировал возможность внедрения новых санкций против России.

Об этом в соцсети Х написал журналист Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.

Джонсон высказался относительно законопроекта о санкциях против России: "Владимир Путин продемонстрировал нежелание быть благоразумным и серьезно говорить о посредничестве в мирном урегулировании, и я думаю, что мы должны послать ему сигнал - это мое мнение".

Читайте: Пришло время изменить правила игры для Путина и тех, кто поддерживает его военную машину, - сенатор Грэм

Пост Ярыша о Джонсоне

Автор: 

санкции (11621) США (27434) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+3
Який сигнал. Потужний пук?
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09.07.2025 21:33 Ответить
+1
Сигнали глушать шапочки з фольги. Невже Джонсон разом з Трамплм і всякими Гегсетами хочуть тих шапочок позбутися? 😲 (Зрозуміло, я про умоані шапочки 😊)
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09.07.2025 21:33 Ответить
+1
А де ж ти був зі своєю думкою 3 міс назад - почув чим дихає Трамп і повторюєш за ним
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09.07.2025 21:33 Ответить
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Який сигнал. Потужний пук?
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09.07.2025 21:33 Ответить
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09.07.2025 21:54 Ответить
Сигнали глушать шапочки з фольги. Невже Джонсон разом з Трамплм і всякими Гегсетами хочуть тих шапочок позбутися? 😲 (Зрозуміло, я про умоані шапочки 😊)
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09.07.2025 21:33 Ответить
А де ж ти був зі своєю думкою 3 міс назад - почув чим дихає Трамп і повторюєш за ним
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09.07.2025 21:33 Ответить
Трамп дихає тим чим і дихав - ху-йлячою жопою. Оці всеукарєки про розлюченого трампушу тільки смішать...
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09.07.2025 21:43 Ответить
Хто каже шо він розлютився - здає трохи назад - як з тим захмарним митом як з приєднанням Канади
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09.07.2025 21:47 Ответить
Ти початку надішли цей "сигнал". Патякати про це ти і твій ляльковод можете ще до нових віників.
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09.07.2025 21:33 Ответить
Джонсон клятий яструб
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09.07.2025 21:34 Ответить
Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал

Маєте послати його самого. Перед тим, як нарешті кінчите!
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09.07.2025 21:35 Ответить
Це було потужно
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09.07.2025 21:36 Ответить
Мабуть будуть в черговий раз благати балодю закінчити війну
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09.07.2025 21:38 Ответить
Якраз до кінця фінансового року. Навіщо поспішати?
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09.07.2025 21:39 Ответить
Небажання бути розумним - коли це він таким був - якби був він з таким ресурсом зробив би з рашки лялечку
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09.07.2025 21:39 Ответить
Вже навіть і не смішно.
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09.07.2025 21:41 Ответить
Обваліть нафту, хоча б на 15-20 дол.
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09.07.2025 21:41 Ответить
Кращій сигнал ***** сотня Тамагавків по ВПК Паращі. У першой хвилі.
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09.07.2025 21:42 Ответить
Все крім військового втручання імітація і пантоміма. Але всі розуміють що цього ніколи не буде.
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09.07.2025 21:43 Ответить
Гучно пукнути - теж сигнал. Де 18-й пакет санкцій
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09.07.2025 21:43 Ответить
Кращий сигналом мав би бути відкрити Лендліз для України
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09.07.2025 21:44 Ответить
Шакал Табакі озвучив думку Шерхана.
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09.07.2025 21:45 Ответить
Послати сігнал... Який блд. сігнал? Путлера бити треба з усього розмаху і не раз. Іншого сігналу він не сприйме бо любе, коли з ним жорстко.
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09.07.2025 21:49 Ответить
Він що, чує голоси?
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09.07.2025 21:49 Ответить
Спікер Джонсон про санкції: Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал.
Пане Джонсон, той сигнал має бути не менше за 100 мегатон в тротиловому еквіваленті.
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09.07.2025 21:56 Ответить
 
 