Спікер Джонсон про санкції: Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон прокоментував можливість впровадження нових санкцій проти Росії.

Про це в соцмережі Х написав журналіст Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.

Джонсон висловився щодо законопроєкту про санкції проти Росії: "Володимир Путін продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про посередництво в мирному врегулюванні, і я думаю, що ми повинні послати йому сигнал — це моя думка".

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