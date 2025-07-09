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Спікер Джонсон про санкції: Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал
Спікер Палати представників США Майк Джонсон прокоментував можливість впровадження нових санкцій проти Росії.
Про це в соцмережі Х написав журналіст Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.
Джонсон висловився щодо законопроєкту про санкції проти Росії: "Володимир Путін продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про посередництво в мирному врегулюванні, і я думаю, що ми повинні послати йому сигнал — це моя думка".
Топ коментарі
+5 Дужан Міхал
показати весь коментар09.07.2025 21:33 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2025 21:33 Відповісти Посилання
+2 Иван Сулима
показати весь коментар09.07.2025 21:43 Відповісти Посилання
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Маєте послати його самого. Перед тим, як нарешті кінчите!
Плотность населения в России 8 человек на кв. км. Представьте себе (округляем) 3 семьи по 3 человека должны обработать 140 футбольных полей.
Из за малой плотности населения лялечку в России никогда не построить.
Пане Джонсон, той сигнал має бути не менше за 100 мегатон в тротиловому еквіваленті.