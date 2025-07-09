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Новини Фото Санкції США проти Росії
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Спікер Джонсон про санкції: Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал

Спікер Палати представників США Майк Джонсон прокоментував можливість впровадження нових санкцій проти Росії.

Про це в соцмережі Х написав журналіст Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.

Джонсон висловився щодо законопроєкту про санкції проти Росії: "Володимир Путін продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про посередництво в мирному врегулюванні, і я думаю, що ми повинні послати йому сигнал — це моя думка".

Читайте: Настав час змінити правила гри для Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, - сенатор Грем

Пост Яриша про Джонсона

Автор: 

санкції (12328) США (23728) Джонсон Майк (143)


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Топ коментарі
+5
Який сигнал. Потужний пук?
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09.07.2025 21:33 Відповісти
+2
А де ж ти був зі своєю думкою 3 міс назад - почув чим дихає Трамп і повторюєш за ним
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09.07.2025 21:33 Відповісти
+2
Гучно пукнути - теж сигнал. Де 18-й пакет санкцій
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09.07.2025 21:43 Відповісти
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Який сигнал. Потужний пук?
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09.07.2025 21:33 Відповісти
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09.07.2025 21:54 Відповісти
Сигнали глушать шапочки з фольги. Невже Джонсон разом з Трамплм і всякими Гегсетами хочуть тих шапочок позбутися? 😲 (Зрозуміло, я про умоані шапочки 😊)
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09.07.2025 21:33 Відповісти
А де ж ти був зі своєю думкою 3 міс назад - почув чим дихає Трамп і повторюєш за ним
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09.07.2025 21:33 Відповісти
Трамп дихає тим чим і дихав - ху-йлячою жопою. Оці всеукарєки про розлюченого трампушу тільки смішать...
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09.07.2025 21:43 Відповісти
Хто каже шо він розлютився - здає трохи назад - як з тим захмарним митом як з приєднанням Канади
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09.07.2025 21:47 Відповісти
Ти початку надішли цей "сигнал". Патякати про це ти і твій ляльковод можете ще до нових віників.
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09.07.2025 21:33 Відповісти
Джонсон клятий яструб
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09.07.2025 21:34 Відповісти
Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал

Маєте послати його самого. Перед тим, як нарешті кінчите!
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09.07.2025 21:35 Відповісти
Це було потужно
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09.07.2025 21:36 Відповісти
Мабуть будуть в черговий раз благати балодю закінчити війну
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09.07.2025 21:38 Відповісти
Якраз до кінця фінансового року. Навіщо поспішати?
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09.07.2025 21:39 Відповісти
Небажання бути розумним - коли це він таким був - якби був він з таким ресурсом зробив би з рашки лялечку
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09.07.2025 21:39 Відповісти
якби був він з таким ресурсом зробив би з рашки лялечку.

Плотность населения в России 8 человек на кв. км. Представьте себе (округляем) 3 семьи по 3 человека должны обработать 140 футбольных полей.
Из за малой плотности населения лялечку в России никогда не построить.
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09.07.2025 22:06 Відповісти
Вже навіть і не смішно.
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09.07.2025 21:41 Відповісти
Обваліть нафту, хоча б на 15-20 дол.
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09.07.2025 21:41 Відповісти
Кращій сигнал ***** сотня Тамагавків по ВПК Паращі. У першой хвилі.
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09.07.2025 21:42 Відповісти
Все крім військового втручання імітація і пантоміма. Але всі розуміють що цього ніколи не буде.
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09.07.2025 21:43 Відповісти
Гучно пукнути - теж сигнал. Де 18-й пакет санкцій
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09.07.2025 21:43 Відповісти
Кращий сигналом мав би бути відкрити Лендліз для України
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09.07.2025 21:44 Відповісти
Шакал Табакі озвучив думку Шерхана.
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09.07.2025 21:45 Відповісти
Послати сігнал... Який блд. сігнал? Путлера бити треба з усього розмаху і не раз. Іншого сігналу він не сприйме бо любе, коли з ним жорстко.
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09.07.2025 21:49 Відповісти
Він що, чує голоси?
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09.07.2025 21:49 Відповісти
Спікер Джонсон про санкції: Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал.
Пане Джонсон, той сигнал має бути не менше за 100 мегатон в тротиловому еквіваленті.
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09.07.2025 21:56 Відповісти
як він схожий з нашим хряком стефанчуком...
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09.07.2025 22:04 Відповісти
 
 