Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Харьковской области. ФОТО
Вследствие российских обстрелов 9 июля пострадали два человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
В частности, в 14:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по пгт Печенеги Чугуевского района.
Вследствие атаки вспыхнули пожары в частных домах. Ранения получил 64-летний мужчина, медики оказали ему помощь. По предварительным данным, враг применил две ракеты типа С-300.
Позже около 17:25 оккупанты обстреляли село Лесная Стенка Купянского района. Ранен мужчина: пострадавшего доставили в больницу. Точный тип вооружения, из которого войска РФ ударили по селу, устанавливается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль