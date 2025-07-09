Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Харьковской области. ФОТО

Вследствие российских обстрелов 9 июля пострадали два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В частности, в 14:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по пгт Печенеги Чугуевского района.

Вследствие атаки вспыхнули пожары в частных домах. Ранения получил 64-летний мужчина, медики оказали ему помощь. По предварительным данным, враг применил две ракеты типа С-300.

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Позже около 17:25 оккупанты обстреляли село Лесная Стенка Купянского района. Ранен мужчина: пострадавшего доставили в больницу. Точный тип вооружения, из которого войска РФ ударили по селу, устанавливается.