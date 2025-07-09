Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини. ФОТО
Внаслідок російських обстрілів Харківської області 9 липня постраждали дві людини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Так о 14:20 збройні сили РФ завдали ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району.
Внаслідок атаки спалахнули пожежі в приватних будинках. Поранення дістав 64-річний чоловік, медики надали йому допомогу. За попередніми даними, ворог застосував дві ракети типу С-300.
Пізніше близько 17:25 окупанти обстріляли село Лісна Стінка Купʼянського району. Поранено чоловіка: потерпілого доставили до лікарні. Точний тип озброєння, з якого війська рф вдарили по селу, встановлюється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрей Реванш #609919
показати весь коментар09.07.2025 21:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль