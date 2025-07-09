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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів Харківської  області 9 липня постраждали дві людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так о 14:20 збройні сили РФ завдали ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району. 

Внаслідок атаки спалахнули пожежі в приватних будинках. Поранення дістав 64-річний чоловік, медики надали йому допомогу. За попередніми даними, ворог застосував дві ракети типу С-300.

Читайте: Війська РФ вдарили ракетою по території Печенізької громади на Харківщині: постраждав чоловік

Пізніше близько 17:25 окупанти обстріляли село Лісна Стінка Купʼянського району. Поранено чоловіка: потерпілого доставили до лікарні. Точний тип озброєння, з якого війська рф вдарили по селу, встановлюється.

Наслідки обстрілів Харківщини

Автор: 

обстріл (29745) Харківська область (1257) війна в Україні (5162)


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Зажиточный харьковчанин наверное из этих из Доп и Геп ну вы поняли из олигархов по национальности….
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09.07.2025 21:58 Відповісти
 
 