Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів Харківської області 9 липня постраждали дві людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так о 14:20 збройні сили РФ завдали ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району.

Внаслідок атаки спалахнули пожежі в приватних будинках. Поранення дістав 64-річний чоловік, медики надали йому допомогу. За попередніми даними, ворог застосував дві ракети типу С-300.

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Пізніше близько 17:25 окупанти обстріляли село Лісна Стінка Купʼянського району. Поранено чоловіка: потерпілого доставили до лікарні. Точний тип озброєння, з якого війська рф вдарили по селу, встановлюється.