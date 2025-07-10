Кремль пытается обвинить Украину в распространении радиоактивных веществ в Сирии, - ГУР. ВИДЕО+ФОТО
Российские спецслужбы осуществили очередную информационную атаку против Украины. На территории Сирии распространяется информация о якобы продаже военного имущества, "приобретенного" у Минобороны Украины. Вымышленное россиянами "военное имущество" - дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул - неизвестно.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"Контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитабельный кириллический текст, синяя изолента для прикрепления логотипа Минобороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке. В частности, одна из капсул промаркирована как "PU 94244U" - это редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре - несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся наручные механические часы.
Россияне также пытаются продать военный прибор химической разведки (ВПХР) советского образца, якобы "выкупленный у представителей Министерства обороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой". На видео содержится отметка актуальности "торгового предложения" - надпись на арабском языке: "13.03.2025, четверг", - говорится в сообщении.
Это уже не первая попытка россиян распространять такую дезинформацию. В 2023 году в частном блоге пользователя "smoug1985" опубликовано сообщение о "перехваченном украинском контейнере с плутонием". Тогда россияне утверждали, что им удалось помешать попытке спецслужб США обвинить РФ в использовании химического оружия в Сирии.
Таким образом Москва готовила почву для этой информационной провокации еще с 2023 года, повторно используя старый реквизит.
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якщо Західні розвідки не об'єднають зусилля у протидії кацапам, то ягідки будуть дуже хєрові
нащо продавати уран та плутоній, тим більше в таких мікроскопічних кількостях, сирії? у них, раптово, є власний науковий реактор з високозбагаченим ураном
провокатор
> і працюєш на русню
русня ВИМАГАЄ від України не мати ядерну зброю, і це саме те, що ти підтримуєш.
>несеш дичину про санкції, які Європа має запровадити проти України за бусифікацію
бо викрадення людей порушують внутрішні закони та зовнішні зобов'язання України. Але такі санкції не вводять. Чому? Пояснюю: зараз Україна захищає захід від русні, тому захід нам багато чого дозволяє. Створення нами ядерної зброї посилить захист нас і європи від русні, тому захід не буде вводити санкції - це не в їх інтересах.
>почитай, що Ізраїль зробив із тим сирійським ядерним реактором:
то інший реактор, я спеціально навів посилання на інформацію про нього - він й досі працює. Він маленький, і не може бути використаний для створення яз.
Ну чого ви такі недоладні горємикі?
Поплачте над собов!
від бойових комарів, до високотоксичних капсул.
українці захоплюють галактику!