Кремль пытается обвинить Украину в распространении радиоактивных веществ в Сирии, - ГУР. ВИДЕО+ФОТО

Российские спецслужбы осуществили очередную информационную атаку против Украины. На территории Сирии распространяется информация о якобы продаже военного имущества, "приобретенного" у Минобороны Украины. Вымышленное россиянами "военное имущество" - дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул - неизвестно.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитабельный кириллический текст, синяя изолента для прикрепления логотипа Минобороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке. В частности, одна из капсул промаркирована как "PU 94244U" - это редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре - несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся наручные механические часы.

Россияне также пытаются продать военный прибор химической разведки (ВПХР) советского образца, якобы "выкупленный у представителей Министерства обороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой". На видео содержится отметка актуальности "торгового предложения" - надпись на арабском языке: "13.03.2025, четверг", - говорится в сообщении.

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Это уже не первая попытка россиян распространять такую дезинформацию. В 2023 году в частном блоге пользователя "smoug1985" опубликовано сообщение о "перехваченном украинском контейнере с плутонием". Тогда россияне утверждали, что им удалось помешать попытке спецслужб США обвинить РФ в использовании химического оружия в Сирии.

Таким образом Москва готовила почву для этой информационной провокации еще с 2023 года, повторно используя старый реквизит.

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