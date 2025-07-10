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Новости Фото Российская дезинформация против Украины
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Кремль пытается обвинить Украину в распространении радиоактивных веществ в Сирии, - ГУР. ВИДЕО+ФОТО

Российские спецслужбы осуществили очередную информационную атаку против Украины. На территории Сирии распространяется информация о якобы продаже военного имущества, "приобретенного" у Минобороны Украины. Вымышленное россиянами "военное имущество" - дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул - неизвестно.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитабельный кириллический текст, синяя изолента для прикрепления логотипа Минобороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке. В частности, одна из капсул промаркирована как "PU 94244U" - это редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре - несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся наручные механические часы.

Россияне также пытаются продать военный прибор химической разведки (ВПХР) советского образца, якобы "выкупленный у представителей Министерства обороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой". На видео содержится отметка актуальности "торгового предложения" - надпись на арабском языке: "13.03.2025, четверг", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия дезинформацией стремится испортить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией, - ГУР

Это уже не первая попытка россиян распространять такую дезинформацию. В 2023 году в частном блоге пользователя "smoug1985" опубликовано сообщение о "перехваченном украинском контейнере с плутонием". Тогда россияне утверждали, что им удалось помешать попытке спецслужб США обвинить РФ в использовании химического оружия в Сирии.

Таким образом Москва готовила почву для этой информационной провокации еще с 2023 года, повторно используя старый реквизит.

Читайте: РФ запускает масштабные операции по дезинформации в Африке и Латинской Америке, - Служба внешней разведки

Кремль распространяет новые фейки об Украине в Сирии
Кремль распространяет новые фейки об Украине в Сирии
Кремль распространяет новые фейки об Украине в Сирии
Кремль распространяет новые фейки об Украине в Сирии
Кремль распространяет новые фейки об Украине в Сирии
Кремль распространяет новые фейки об Украине в Сирии

Автор: 

дезинформация (346) россия (96548) Сирия (3155) ГУР (511)


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Топ комментарии
+3
Без візитки Яроша то все фейк.
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10.07.2025 12:46 Ответить
+2
Рузьге!
Ну чого ви такі недоладні горємикі?
Поплачте над собов!
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10.07.2025 12:37 Ответить
+1
це ще квіточки
якщо Західні розвідки не об'єднають зусилля у протидії кацапам, то ягідки будуть дуже хєрові
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10.07.2025 12:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це ще квіточки
якщо Західні розвідки не об'єднають зусилля у протидії кацапам, то ягідки будуть дуже хєрові
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10.07.2025 12:36 Ответить
розраховано на повних дебілів, але русня повірить

нащо продавати уран та плутоній, тим більше в таких мікроскопічних кількостях, сирії? у них, раптово, є власний науковий реактор з високозбагаченим ураном
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10.07.2025 12:36 Ответить
о, кацапський фізик-ядерщик виповз уже на "роботу". тіло, про який ти ядерний реактор у Сирії блєєш тут? той реактор ще на етапі створення Ізраїль грохнув.
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10.07.2025 13:47 Ответить
вчись, бидло немите: https://www.nti.org/education-center/facilities/der-al-hadjar-nuclear-research-center/
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10.07.2025 13:55 Ответить
бидло немите ти в дзеркалі щодня бачиш..
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10.07.2025 14:06 Ответить
Не в дзеркалі, а на екрані - надто часто ти, захисник русні, вилазиш зі своєю пропагандою проти стратегічних засобів стримування кацапів.
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10.07.2025 14:12 Ответить
ти є провакатор і працюєш на русню. несеш дичину про санкції, які Європа має запровадити проти України за бусифікацію. що, адекватний українець буде тут нести подібну дичину? ні. таку дичину можуть тут нести тільки кремлівські боти... почитай, що Ізраїль зробив із тим сирійським ядерним реактором: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%C2%BB
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10.07.2025 14:44 Ответить
>провакатор

провокатор

> і працюєш на русню

русня ВИМАГАЄ від України не мати ядерну зброю, і це саме те, що ти підтримуєш.

>несеш дичину про санкції, які Європа має запровадити проти України за бусифікацію

бо викрадення людей порушують внутрішні закони та зовнішні зобов'язання України. Але такі санкції не вводять. Чому? Пояснюю: зараз Україна захищає захід від русні, тому захід нам багато чого дозволяє. Створення нами ядерної зброї посилить захист нас і європи від русні, тому захід не буде вводити санкції - це не в їх інтересах.

>почитай, що Ізраїль зробив із тим сирійським ядерним реактором:

то інший реактор, я спеціально навів посилання на інформацію про нього - він й досі працює. Він маленький, і не може бути використаний для створення яз.
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10.07.2025 14:53 Ответить
Рузьге!
Ну чого ви такі недоладні горємикі?
Поплачте над собов!
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10.07.2025 12:37 Ответить
у сирії і бангладеш.
від бойових комарів, до високотоксичних капсул.
українці захоплюють галактику!
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10.07.2025 12:38 Ответить
Де інформаційні атаки України проти кацапні? На тєлємарахвоні?
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10.07.2025 12:38 Ответить
Распаковка!!!😂🤡😆🤣🤪
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10.07.2025 12:40 Ответить
Без візитки Яроша то все фейк.
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10.07.2025 12:46 Ответить
В Украине и Красная Ртуть есть, и Вибраниум и Анобтаниум
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10.07.2025 12:46 Ответить
Криптоніт забув, також є.
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10.07.2025 13:06 Ответить
Так криптонит бесполезный для людей, а те что я назвал - полезные 🤔🤣😁
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10.07.2025 13:44 Ответить
Було б це українським, була б вже ракета з ядерною боєголовкою "кінець мордві"
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10.07.2025 12:59 Ответить
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10.07.2025 13:48 Ответить
3.7 В - напруга, 3.3 А - струм... Це два акума 18650! Диск Software Driver (!!!), для чого драйвер, *****?!, в чорної ізоленті, хрест з трезубом, криво вирізаний ручонкамі із сраки. "Никогда не открывайт"... Це настільки топорний фейк, що аж невдобно. Хто хоч трошки має техничні знання, та навіть кацап, одразу побачить, що тут все маячня, одне до другого не ліпиться! Просто стидуха, як можна таким лайном кормити общчєствєнность?
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10.07.2025 14:11 Ответить
 
 