Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії, - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські спецслужби здійснили чергову інформаційну атаку проти України. На території Сирії шириться інформація про нібито продаж військового майна, "придбаного" у Міноборони України. Вигадане росіянами "військове майно" - дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул - невідомий.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні. Зокрема, одна з капсул промаркована як "PU 94244U" — це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі - декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.

Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, буцімто "викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом". На відео міститься позначка актуальності "торгової пропозиції" — напис арабською мовою: "13.03.2025, четвер", - йдеться в повідомленні.

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Це вже не перша спроба росіян поширювати таку дезінформацію. У 2023 році у приватному блозі користувача "smoug1985" опубліковано допис про "перехоплений український контейнер із плутонієм". Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити РФ у використанні хімічної зброї в Сирії.

Таким чином Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.

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