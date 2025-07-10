Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії, - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські спецслужби здійснили чергову інформаційну атаку проти України. На території Сирії шириться інформація про нібито продаж військового майна, "придбаного" у Міноборони України. Вигадане росіянами "військове майно" - дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул - невідомий.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні. Зокрема, одна з капсул промаркована як "PU 94244U" — це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі - декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.
Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, буцімто "викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом". На відео міститься позначка актуальності "торгової пропозиції" — напис арабською мовою: "13.03.2025, четвер", - йдеться в повідомленні.
Це вже не перша спроба росіян поширювати таку дезінформацію. У 2023 році у приватному блозі користувача "smoug1985" опубліковано допис про "перехоплений український контейнер із плутонієм". Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити РФ у використанні хімічної зброї в Сирії.
Таким чином Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.
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якщо Західні розвідки не об'єднають зусилля у протидії кацапам, то ягідки будуть дуже хєрові
нащо продавати уран та плутоній, тим більше в таких мікроскопічних кількостях, сирії? у них, раптово, є власний науковий реактор з високозбагаченим ураном
Ну чого ви такі недоладні горємикі?
Поплачте над собов!
від бойових комарів, до високотоксичних капсул.
українці захоплюють галактику!