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Новини Фото Російська дезінформація проти України
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Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії, - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські спецслужби здійснили чергову інформаційну атаку проти України. На території Сирії шириться інформація про нібито продаж військового майна, "придбаного" у Міноборони України. Вигадане росіянами "військове майно" - дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул - невідомий.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні. Зокрема, одна з капсул промаркована як "PU 94244U" — це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі - декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.

Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, буцімто "викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом". На відео міститься позначка актуальності "торгової пропозиції" — напис арабською мовою: "13.03.2025, четвер", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Росія дезінформацією прагне зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією, - ГУР

Це вже не перша спроба росіян поширювати таку дезінформацію. У 2023 році у приватному блозі користувача "smoug1985" опубліковано допис про "перехоплений український контейнер із плутонієм". Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити РФ у використанні хімічної зброї в Сирії.

Таким чином Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.

Читайте: РФ запускає масштабні операції з дезінформації в Африці та Латинській Америці, - Служба зовнішньої розвідки

Кремль поширює нові фейки про Україну в Сирії
Кремль поширює нові фейки про Україну в Сирії
Кремль поширює нові фейки про Україну в Сирії
Кремль поширює нові фейки про Україну в Сирії
Кремль поширює нові фейки про Україну в Сирії
Кремль поширює нові фейки про Україну в Сирії

Автор: 

дезінформація (345) росія (66629) Сирія (1875) ГУР (591)


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Топ коментарі
+3
Без візитки Яроша то все фейк.
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10.07.2025 12:46 Відповісти
+2
Рузьге!
Ну чого ви такі недоладні горємикі?
Поплачте над собов!
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10.07.2025 12:37 Відповісти
+1
це ще квіточки
якщо Західні розвідки не об'єднають зусилля у протидії кацапам, то ягідки будуть дуже хєрові
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10.07.2025 12:36 Відповісти
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це ще квіточки
якщо Західні розвідки не об'єднають зусилля у протидії кацапам, то ягідки будуть дуже хєрові
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10.07.2025 12:36 Відповісти
розраховано на повних дебілів, але русня повірить

нащо продавати уран та плутоній, тим більше в таких мікроскопічних кількостях, сирії? у них, раптово, є власний науковий реактор з високозбагаченим ураном
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10.07.2025 12:36 Відповісти
о, кацапський фізик-ядерщик виповз уже на "роботу". тіло, про який ти ядерний реактор у Сирії блєєш тут? той реактор ще на етапі створення Ізраїль грохнув.
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10.07.2025 13:47 Відповісти
вчись, бидло немите: https://www.nti.org/education-center/facilities/der-al-hadjar-nuclear-research-center/
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10.07.2025 13:55 Відповісти
бидло немите ти в дзеркалі щодня бачиш..
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10.07.2025 14:06 Відповісти
Не в дзеркалі, а на екрані - надто часто ти, захисник русні, вилазиш зі своєю пропагандою проти стратегічних засобів стримування кацапів.
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10.07.2025 14:12 Відповісти
Рузьге!
Ну чого ви такі недоладні горємикі?
Поплачте над собов!
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10.07.2025 12:37 Відповісти
у сирії і бангладеш.
від бойових комарів, до високотоксичних капсул.
українці захоплюють галактику!
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10.07.2025 12:38 Відповісти
Де інформаційні атаки України проти кацапні? На тєлємарахвоні?
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10.07.2025 12:38 Відповісти
Распаковка!!!😂🤡😆🤣🤪
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10.07.2025 12:40 Відповісти
Без візитки Яроша то все фейк.
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10.07.2025 12:46 Відповісти
В Украине и Красная Ртуть есть, и Вибраниум и Анобтаниум
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10.07.2025 12:46 Відповісти
Криптоніт забув, також є.
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10.07.2025 13:06 Відповісти
Так криптонит бесполезный для людей, а те что я назвал - полезные 🤔🤣😁
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10.07.2025 13:44 Відповісти
Було б це українським, була б вже ракета з ядерною боєголовкою "кінець мордві"
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10.07.2025 12:59 Відповісти
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10.07.2025 13:48 Відповісти
3.7 В - напруга, 3.3 А - струм... Це два акума 18650! Диск Software Driver (!!!), для чого драйвер, *****?!, в чорної ізоленті, хрест з трезубом, криво вирізаний ручонкамі із сраки. "Никогда не открывайт"... Це настільки топорний фейк, що аж невдобно. Хто хоч трошки має техничні знання, та навіть кацап, одразу побачить, що тут все маячня, одне до другого не ліпиться! Просто стидуха, як можна таким лайном кормити общчєствєнность?
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10.07.2025 14:11 Відповісти
 
 