На фронте погиб чемпион Украины по водному поло, разведчик ГУР МОУ Родион Пустовой. ФОТО

12 июня 2025 года во время наступательной операции погиб украинский воин и спортсмен Родион Пустовой. Ему было 27 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Спортивном комитете Украины.

До войны Родион Пустовой играл в водное поло на позиции вратаря. Представлял Львовский профессиональный колледж спорта. Был кандидатом в мастера спорта, неоднократным чемпионом Украины.

Родион окончил Львовское государственное училище физической культуры, а затем Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого, где получил специальность санитарного инспектора.

В 2024 году он добровольцем вступил в ряды тактической группы "Реванш" Главного управления разведки Минобороны. Служил разведчиком-штурмовиком. Командовал разведывательным отделением.

В составе "Реванша" Родион Пустовой прошел Южно-Слобожанское, Запорожское и Донецкое направления. Участвовал в боевых выходах, штурмах, засадах. Во время выполнения самых разнообразных задач ликвидировал не менее семи российских оккупантов - и это только в стрелковых боях.

"Командир разведывательного отделения "Джин" - всегда инициативный и готов выполнить самые сложные задачи. Засада или агрессивный штурм - Родион был подготовлен ко всему. Его холодный ум и смелый нрав, позволяли ему легко переключаться между планированием и непосредственным участием в бою", - такими словами вспоминают Родиона его побратимы.

Во время одного из таких боевых заданий Родион Пустовой получил тяжелое ранение. Спасти 27-летнего воина не удалось.

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