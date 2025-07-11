На фронте погиб чемпион Украины по водному поло, разведчик ГУР МОУ Родион Пустовой. ФОТО
12 июня 2025 года во время наступательной операции погиб украинский воин и спортсмен Родион Пустовой. Ему было 27 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Спортивном комитете Украины.
До войны Родион Пустовой играл в водное поло на позиции вратаря. Представлял Львовский профессиональный колледж спорта. Был кандидатом в мастера спорта, неоднократным чемпионом Украины.
Родион окончил Львовское государственное училище физической культуры, а затем Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого, где получил специальность санитарного инспектора.
В 2024 году он добровольцем вступил в ряды тактической группы "Реванш" Главного управления разведки Минобороны. Служил разведчиком-штурмовиком. Командовал разведывательным отделением.
В составе "Реванша" Родион Пустовой прошел Южно-Слобожанское, Запорожское и Донецкое направления. Участвовал в боевых выходах, штурмах, засадах. Во время выполнения самых разнообразных задач ликвидировал не менее семи российских оккупантов - и это только в стрелковых боях.
"Командир разведывательного отделения "Джин" - всегда инициативный и готов выполнить самые сложные задачи. Засада или агрессивный штурм - Родион был подготовлен ко всему. Его холодный ум и смелый нрав, позволяли ему легко переключаться между планированием и непосредственным участием в бою", - такими словами вспоминают Родиона его побратимы.
Во время одного из таких боевых заданий Родион Пустовой получил тяжелое ранение. Спасти 27-летнего воина не удалось.
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Воскову свічку тихо запалю
І помолюсь за рідну Україну,
За тих солдатів, що полягли в бою.
Солдате український, я за тебе
Щодня благаю Бога і молю,
Щоб захистив ти жовте поле, синє небо,
І щоб живим лишився ти в бою.
Перед солдатом стану на коліна,
Воскову свічку тихо запалю
За те, що захищає Україну
В запеклому жорстокому бою.
І вірю я: настане день розплати,
Господь засудить наших ворогів,
В огні пекельному довічно їм палати,
Бо прокляли їх українські матері.
І пам'ятник величний звести треба
Тим, хто Україну так любив свою,
Життя віддав за жовте поле, синє небо
В запеклому жорстокому бою.
Людмила Удіванова
(м. Бердянськ)
Вічна слава українському солдату розвіднику ГУР МОУ Родіону Пустовий