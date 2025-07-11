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Новости Фото Потери Украины
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На фронте погиб чемпион Украины по водному поло, разведчик ГУР МОУ Родион Пустовой. ФОТО

12 июня 2025 года во время наступательной операции погиб украинский воин и спортсмен Родион Пустовой. Ему было 27 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Спортивном комитете Украины.

До войны Родион Пустовой играл в водное поло на позиции вратаря. Представлял Львовский профессиональный колледж спорта. Был кандидатом в мастера спорта, неоднократным чемпионом Украины.

Родион окончил Львовское государственное училище физической культуры, а затем Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого, где получил специальность санитарного инспектора.

В 2024 году он добровольцем вступил в ряды тактической группы "Реванш" Главного управления разведки Минобороны. Служил разведчиком-штурмовиком. Командовал разведывательным отделением.

Погиб Родион Пустовой

В составе "Реванша" Родион Пустовой прошел Южно-Слобожанское, Запорожское и Донецкое направления. Участвовал в боевых выходах, штурмах, засадах. Во время выполнения самых разнообразных задач ликвидировал не менее семи российских оккупантов - и это только в стрелковых боях.

"Командир разведывательного отделения "Джин" - всегда инициативный и готов выполнить самые сложные задачи. Засада или агрессивный штурм - Родион был подготовлен ко всему. Его холодный ум и смелый нрав, позволяли ему легко переключаться между планированием и непосредственным участием в бою", - такими словами вспоминают Родиона его побратимы.

Во время одного из таких боевых заданий Родион Пустовой получил тяжелое ранение. Спасти 27-летнего воина не удалось.

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Автор: 

спорт (2444) потери (4474)


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Топ комментарии
+17
сумно, вічна пам'ять...
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11.07.2025 12:37 Ответить
+14
Героям Слава!
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11.07.2025 12:44 Ответить
+11
Слава навіки!
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11.07.2025 12:55 Ответить
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сумно, вічна пам'ять...
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11.07.2025 12:37 Ответить
Героям Слава!
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11.07.2025 12:44 Ответить
Слава навіки!
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11.07.2025 12:55 Ответить
😥
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11.07.2025 12:47 Ответить
ех,Хлопчики....танцює на вашій крові зелена падаль.
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11.07.2025 12:47 Ответить
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11.07.2025 13:01 Ответить
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11.07.2025 13:14 Ответить
Перед іконою я стану на коліна,
Воскову свічку тихо запалю
І помолюсь за рідну Україну,
За тих солдатів, що полягли в бою.

Солдате український, я за тебе
Щодня благаю Бога і молю,
Щоб захистив ти жовте поле, синє небо,
І щоб живим лишився ти в бою.

Перед солдатом стану на коліна,
Воскову свічку тихо запалю
За те, що захищає Україну
В запеклому жорстокому бою.

І вірю я: настане день розплати,
Господь засудить наших ворогів,
В огні пекельному довічно їм палати,
Бо прокляли їх українські матері.

І пам'ятник величний звести треба
Тим, хто Україну так любив свою,
Життя віддав за жовте поле, синє небо
В запеклому жорстокому бою.

Людмила Удіванова
(м. Бердянськ)
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11.07.2025 13:23 Ответить
Вічна пам'ять Герою!!
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11.07.2025 14:07 Ответить
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб вистояти в боротьбі з русо-фашистами.
Вічна слава українському солдату розвіднику ГУР МОУ Родіону Пустовий
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11.07.2025 14:15 Ответить
 
 