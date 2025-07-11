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Новини Фото Втрати України
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На фронті загинув чемпіон України з водного поло, розвідник ГУР МОУ Родіон Пустовий. ФОТО

12 червня 2025 року під час наступальної операції загинув український воїн і спортсмен Родіон Пустовий. Йому було 27 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Спортивному комітеті Україні.

До війни Родіон Пустовий грав у водне поло на позиції воротаря. Представляв Львівський професійний коледж спорту. Був кандидатом у майстри спорту, неодноразовим чемпіоном України.

Родіон закінчив Львівське державне училище фізичної культури, а згодом Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, де здобув фах санітарного інспектора.

У 2024 році він добровольцем вступив до лав тактичної групи "Реванш" Головного управління розвідки Міноборони. Служив розвідником-штурмовиком. Командував розвідувальним відділенням.

Загинув Родіон Пустовий

У складі "Реваншу" Родіон Пустовий пройшов Південно-Слобожанський, Запорізький та Донецький напрямки. Брав участь у бойових виходах, штурмах, засідках. Під час виконання найрізноманітніших завдань ліквідував не менше семи російських окупантів – і це лише у стрілецьких боях.

"Командир розвідувального відділення "Джин" – завжди ініціативний і готовий виконати найскладніші завдання. Засідка або агресивний штурм – Родіон був підготовлений до всього. Його холодний розум і смілива вдача, дозволяли йому легко перемикатися між плануванням і безпосередньою участю в бою", – такими словами згадують Родіона його побратими.

Під час одного з таких бойових завдань Родіон Пустовий дістав важке поранення. Врятувати 27-річного воїна не вдалося.

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Топ коментарі
+18
сумно, вічна пам'ять...
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11.07.2025 12:37 Відповісти
+14
Героям Слава!
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11.07.2025 12:44 Відповісти
+11
Слава навіки!
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11.07.2025 12:55 Відповісти
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сумно, вічна пам'ять...
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11.07.2025 12:37 Відповісти
Героям Слава!
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11.07.2025 12:44 Відповісти
Слава навіки!
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11.07.2025 12:55 Відповісти
😥
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11.07.2025 12:47 Відповісти
ех,Хлопчики....танцює на вашій крові зелена падаль.
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11.07.2025 12:47 Відповісти
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11.07.2025 13:01 Відповісти
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11.07.2025 13:14 Відповісти
Перед іконою я стану на коліна,
Воскову свічку тихо запалю
І помолюсь за рідну Україну,
За тих солдатів, що полягли в бою.

Солдате український, я за тебе
Щодня благаю Бога і молю,
Щоб захистив ти жовте поле, синє небо,
І щоб живим лишився ти в бою.

Перед солдатом стану на коліна,
Воскову свічку тихо запалю
За те, що захищає Україну
В запеклому жорстокому бою.

І вірю я: настане день розплати,
Господь засудить наших ворогів,
В огні пекельному довічно їм палати,
Бо прокляли їх українські матері.

І пам'ятник величний звести треба
Тим, хто Україну так любив свою,
Життя віддав за жовте поле, синє небо
В запеклому жорстокому бою.

Людмила Удіванова
(м. Бердянськ)
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11.07.2025 13:23 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!!
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11.07.2025 14:07 Відповісти
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб вистояти в боротьбі з русо-фашистами.
Вічна слава українському солдату розвіднику ГУР МОУ Родіону Пустовий
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11.07.2025 14:15 Відповісти
 
 