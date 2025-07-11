На фронті загинув чемпіон України з водного поло, розвідник ГУР МОУ Родіон Пустовий. ФОТО

12 червня 2025 року під час наступальної операції загинув український воїн і спортсмен Родіон Пустовий. Йому було 27 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Спортивному комітеті Україні.

До війни Родіон Пустовий грав у водне поло на позиції воротаря. Представляв Львівський професійний коледж спорту. Був кандидатом у майстри спорту, неодноразовим чемпіоном України.

Родіон закінчив Львівське державне училище фізичної культури, а згодом Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, де здобув фах санітарного інспектора.

У 2024 році він добровольцем вступив до лав тактичної групи "Реванш" Головного управління розвідки Міноборони. Служив розвідником-штурмовиком. Командував розвідувальним відділенням.

У складі "Реваншу" Родіон Пустовий пройшов Південно-Слобожанський, Запорізький та Донецький напрямки. Брав участь у бойових виходах, штурмах, засідках. Під час виконання найрізноманітніших завдань ліквідував не менше семи російських окупантів – і це лише у стрілецьких боях.

"Командир розвідувального відділення "Джин" – завжди ініціативний і готовий виконати найскладніші завдання. Засідка або агресивний штурм – Родіон був підготовлений до всього. Його холодний розум і смілива вдача, дозволяли йому легко перемикатися між плануванням і безпосередньою участю в бою", – такими словами згадують Родіона його побратими.

Під час одного з таких бойових завдань Родіон Пустовий дістав важке поранення. Врятувати 27-річного воїна не вдалося.

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