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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 11 июля российские захватчики обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Враг применял беспилотники и артиллерию.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

обстрелы Никопольщины

"На Никопольщину агрессор направлял FPV-дроны, атаковал артиллерией. Громко было в Никополе, Мировской, Покровской, Марганецкой громадах", - рассказал чиновник.

обстрелы Никопольщины

Вследствие российских обстрелов пострадали двое мужчин. Их госпитализировали. Один из раненых - в тяжелом состоянии.

обстрелы Никопольщины

Также повреждены инфраструктура, две многоэтажки, частный дом, хозяйственная постройка, аптека, кафе и микроавтобус. Задело газопровод и линию электропередач. Возник пожар.

обстрелы Никопольщины

Кроме этого, по уточненной информации, утром беспилотниками российская армия ударила по Синельниковщине. А именно Петропавловской и Межевской громадам.

обстрелы Никопольщины

Получил травмы 58-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Также из-за атаки изуродованы авто.

Смотрите также: Один человек погиб и один пострадал в результате российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепропетровская область (4211) Харьковская область (1249) Синельниковский район (122) Изюмский район (103) Никополь (1)


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Безпілотники… Да тут Синельниківському району підори КАБами села зносять, а ви проя кісь тарахтєлки…
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11.07.2025 19:08 Ответить
 
 