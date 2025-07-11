Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 11 июля российские захватчики обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Враг применял беспилотники и артиллерию.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"На Никопольщину агрессор направлял FPV-дроны, атаковал артиллерией. Громко было в Никополе, Мировской, Покровской, Марганецкой громадах", - рассказал чиновник.

Вследствие российских обстрелов пострадали двое мужчин. Их госпитализировали. Один из раненых - в тяжелом состоянии.

Также повреждены инфраструктура, две многоэтажки, частный дом, хозяйственная постройка, аптека, кафе и микроавтобус. Задело газопровод и линию электропередач. Возник пожар.

Кроме этого, по уточненной информации, утром беспилотниками российская армия ударила по Синельниковщине. А именно Петропавловской и Межевской громадам.

Получил травмы 58-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Также из-за атаки изуродованы авто.

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