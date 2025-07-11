Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: три людини зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 11 липня російські загарбники обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники та артилерію.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщину агресор спрямовував FPV-дрони, атакував артилерією. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Покровській, Марганецькій громадах", - розповів посадовець.

Внаслідок російських обстрілів постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували. Один з поранених – у важкому стані.

Також пошкоджені інфраструктура, дві багатоповерхівки, приватний будинок, господарська споруда, аптека, кафе та мікроавтобус. Зачепило газогін та лінію електропередач. Виникла пожежа.

Окрім цього, за уточненою інформацією, вранці безпілотниками російська армія вдарила по Синельниківщині. А саме Петропавлівській і Межівській громадах.

Зазнав травм 58-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості. Також через атаку понівечені авто.

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