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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: три людини зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 11 липня російські загарбники обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники та артилерію.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Нікопольщини

"На Нікопольщину агресор спрямовував FPV-дрони, атакував артилерією. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Покровській, Марганецькій громадах", - розповів посадовець.

обстріли Нікопольщини

Внаслідок російських обстрілів постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували. Один з поранених – у важкому стані.

обстріли Нікопольщини

Також пошкоджені інфраструктура, дві багатоповерхівки, приватний будинок, господарська споруда, аптека, кафе та мікроавтобус. Зачепило газогін та лінію електропередач. Виникла пожежа.

обстріли Нікопольщини

Окрім цього, за уточненою інформацією, вранці безпілотниками російська армія вдарила по Синельниківщині. А саме Петропавлівській і Межівській громадах.

обстріли Нікопольщини

Зазнав травм 58-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості. Також через атаку понівечені авто.

Дивіться також: Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпропетровська область (3993) Харківська область (1271) Синельниківський район (122) Ізюмський район (103) Нікополь (1)


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Безпілотники… Да тут Синельниківському району підори КАБами села зносять, а ви проя кісь тарахтєлки…
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11.07.2025 19:08 Відповісти
 
 