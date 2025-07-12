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Новости Фото Атака на Сумщину
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Враг ударил КАБами по Сумской области: 2 человека погибли, разрушены дома. ФОТО

Сегодня, 12 июля, около 13:00 враг нанес удар по территории Сумской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернеччинского старостата.

Есть разрушенные и поврежденные дома.

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обстрел Сумской области

Последствия атаки уточняются. На месте происшествия работают необходимые службы.

Автор: 

обстрел (28483) Сумская область (3446) КАБ (403)


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Ціленаправлений геноцид рашиських варварів проти українського народу і що відповіді по ворогу по рф чи лднр немає ,влада безпорядна ,світ мовчить.
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12.07.2025 14:47 Ответить
 
 