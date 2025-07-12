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Новини Фото Атака на Сумщину
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Ворог ударив КАБами по Сумщині: 2 особи загинули, зруйновано будинки. ФОТО

Сьогодні, 12 липня, близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату.

Є зруйновані та пошкоджені будинки.

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обстріл сумщини

Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють необхідні служби.

Автор: 

обстріл (29807) Сумська область (4002) КАБ (403)


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Ціленаправлений геноцид рашиських варварів проти українського народу і що відповіді по ворогу по рф чи лднр немає ,влада безпорядна ,світ мовчить.
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12.07.2025 14:47 Відповісти
 
 