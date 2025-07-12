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Ворог ударив КАБами по Сумщині: 2 особи загинули, зруйновано будинки. ФОТО
Сьогодні, 12 липня, близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату.
Є зруйновані та пошкоджені будинки.
Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють необхідні служби.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар12.07.2025 14:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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