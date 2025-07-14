За $5,9 тыс. предлагал помочь обновить военно-учетные данные в ТЦК Киевской области: Сообщено о подозрении сотруднику суда. ФОТО

Работнику одного из столичных судов сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения денег от коллег за помощь в обновлении военно-учетных данных в ТЦК и СП в Киевской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что подозреваемый рассказывал другим работникам суда, которые получали вызовы в ТЦК для уточнения учетных данных, что может помочь пройти все необходимые процедуры и стать на воинский учет. При этом мужчина гарантировал, что с его помощью коллег не мобилизуют сразу после оформления всех документов.

Как отмечается, возможность решить этот вопрос мужчина объяснял своими знакомствами и связями на Киевщине. Свою помощь подозреваемый оценил в $4000.

Так, одному из коллег он пообещал в кратчайшие сроки помочь обновить военно-учетные данные и получить военно-учетный документ в ТЦК и СП без его присутствия. Уже после получения части суммы и документов от коллеги "помощник" сообщил, что стоимость услуги возросла и составляет $5900.

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"Деньги передавались частями под контролем правоохранительных органов. Во время получения последней части оговоренной суммы мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - отметили в Офисе Генпрокурора

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды.

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Сейчас устанавливаются сообщники подозреваемого.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.