За $5,9 тис. пропонував допомогти оновити військово-облікові дані в ТЦК Київщини: Повідомлено про підозру працівнику суду. ФОТО

Працівнику одного зі столичних судів повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП у Київській області.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що підозрюваний розповідав іншим працівникам суду, які отримували виклики до ТЦК для уточнення облікових даних, що може допомогти пройти усі необхідні процедури та стати на військовий облік. При цьому чоловік гарантував, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів.

Як зазначається, можливість вирішити це питання чоловік пояснював своїми знайомствами та зв’язками на Київщині. Свою допомогу підозрюваний оцінив у $4000.

Так, одному з колег він пообіцяв у найкоротші терміни допомогти оновити військово-облікові дані та отримати військово-обліковий документ у ТЦК та СП без його присутності. Вже після отримання частини суми та документів від колеги "помічник" повідомив, що вартість послуги зросла та становить $5900.

Також читайте: Із лютого 2022 року ДБР розслідувало майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби, ухвалено вироки 119 особам. ІНФОГРАФІКА

"Гроші передавались частинами під контролем правоохоронних органів. Під час одержання останньої частини обумовленої суми чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України", - зазначили в Офісі Генпрокурора

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Також дивіться: За $7 тис. "звільняли" чоловіків від служби в армії: затримано батька та сина - правоохоронців, - ДБР. ФОТОрепортаж

Нині встановлюються спільники підозрюваного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.