За $5,9 тис. пропонував допомогти оновити військово-облікові дані в ТЦК Київщини: Повідомлено про підозру працівнику суду. ФОТО
Працівнику одного зі столичних судів повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП у Київській області.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що підозрюваний розповідав іншим працівникам суду, які отримували виклики до ТЦК для уточнення облікових даних, що може допомогти пройти усі необхідні процедури та стати на військовий облік. При цьому чоловік гарантував, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів.
Як зазначається, можливість вирішити це питання чоловік пояснював своїми знайомствами та зв’язками на Київщині. Свою допомогу підозрюваний оцінив у $4000.
Так, одному з колег він пообіцяв у найкоротші терміни допомогти оновити військово-облікові дані та отримати військово-обліковий документ у ТЦК та СП без його присутності. Вже після отримання частини суми та документів від колеги "помічник" повідомив, що вартість послуги зросла та становить $5900.
"Гроші передавались частинами під контролем правоохоронних органів. Під час одержання останньої частини обумовленої суми чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України", - зазначили в Офісі Генпрокурора
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Нині встановлюються спільники підозрюваного.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.
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На вимогу виправити дійсно помилки.які з'явились в облікових даних після збою, оператор ТЦК сказав, що програма не дає йому змоги виправити помилки. При цьому роз'яснення замміністра Чорногоренко щодо виправлення помилок, а також акцкнтування уваги на тому, що в резерві тих в кого відсрочка вказага до 07.08.2025 року має автоматично з'явитись запис «відсрочка до завершення мобілізації» якщо змін данних військовозабов'язаного не відбулось, оператор ТЦК сказав «там в міністерстві взагалі не знають як працює програма», і відмовились виправляти помилку.