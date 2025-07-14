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Пытались вплавь пересечь границу с Венгрией: на Закарпатье задержаны четыре мужчины, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье задержаны четверо жителей Хустщины, которые пытались переплыть реку Тиса, чтобы незаконно попасть в Венгрию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В Закарпатье задержали мужчин, которые хотели вплавь пересечь границу

Информацию о возможном правонарушении предоставили сотрудники внутренней безопасности. Во время реализации сигнала пограничный наряд обнаружил группу мужчин в 30 метрах от границы и задержал их.

Задержанные объяснили, что получали указания от неизвестного лица по телефону. Переправщик заверил, что маршрут безопасен, а река - мелкая. На самом деле глубина Тисы на этом участке достигает трех метров, а стремительное течение представляет угрозу для жизни.

На нарушителей составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направили в суд. Организаторов попытки незаконного пересечения сейчас устанавливают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $5,9 тыс. предлагал помочь обновить военно-учетные данные в ТЦК Киевщины: Сообщено о подозрении работнику суда. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6678) Закарпатская область (2624)


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Топ комментарии
+4
У нас вже підрозділи морської піхоти мають бути як у США по кількості. Тільки з Тиси. Не кажучи вже про інші тренувальні місця.
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14.07.2025 14:53 Ответить
+3
Невже ризик потонути в Тисі чи з'їденим сомом переважає воювати .
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14.07.2025 15:39 Ответить
+3
Так чи потоне чи не потоне (не потоне насправді). А так - 100% смерть. Вибір очевидний.
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14.07.2025 15:58 Ответить
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У нас вже підрозділи морської піхоти мають бути як у США по кількості. Тільки з Тиси. Не кажучи вже про інші тренувальні місця.
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14.07.2025 14:53 Ответить
Сам де, піхотинець диванний?
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14.07.2025 16:16 Ответить
А що "Динамо"?
Біжить?
Всі біжать 🏃🏃
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14.07.2025 14:58 Ответить
Навіщо блюрити єпачі гейроїв?
Треба щоб уся родина на десяток поколінь наперед ними гордилась!
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14.07.2025 15:14 Ответить
Згоден! Втекти з зеленого концтабору - треба мати неабияку сміливість.
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14.07.2025 15:57 Ответить
Ти вумник де своiм iпачем тримаєш оборону?
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14.07.2025 16:13 Ответить
Владько, та не розстраюйся ти так!
Іноді виходь подихати з-під мамкіної спідниці!
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14.07.2025 16:20 Ответить
Краще в мамки під спідницею, ніж в труні.
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14.07.2025 16:27 Ответить
Тож є ваш вибір і вам з ним жити далі. Але ж ЗСУ то не вирок. То є честь та повага серед суспільства і, насамперед, серед рідних та нащадків. То є мужність, що є невід'ємною ознакою ЧОЛОВІКІВ, якщо ви розумієте про що йдеться...
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14.07.2025 16:38 Ответить
Мiй Владько тобi в рота не влiзе.
Грiй губи бо вiн холоду боiться.
Так де ти голова такий вумник борониш Батькiвщину?
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14.07.2025 16:31 Ответить
НАСИЛИЕ ПОРОЖДАЕТ НАСИЛИЕ !!! НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!!
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14.07.2025 15:18 Ответить
Буде можливість застосувати свої навички при форсуванні Осколу.
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14.07.2025 15:19 Ответить
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14.07.2025 16:14 Ответить
Невже ризик потонути в Тисі чи з'їденим сомом переважає воювати .
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14.07.2025 15:39 Ответить
Так чи потоне чи не потоне (не потоне насправді). А так - 100% смерть. Вибір очевидний.
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14.07.2025 15:58 Ответить
Пом'янемо...
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14.07.2025 16:00 Ответить
 
 