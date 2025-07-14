Пытались вплавь пересечь границу с Венгрией: на Закарпатье задержаны четыре мужчины, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье задержаны четверо жителей Хустщины, которые пытались переплыть реку Тиса, чтобы незаконно попасть в Венгрию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о возможном правонарушении предоставили сотрудники внутренней безопасности. Во время реализации сигнала пограничный наряд обнаружил группу мужчин в 30 метрах от границы и задержал их.

Задержанные объяснили, что получали указания от неизвестного лица по телефону. Переправщик заверил, что маршрут безопасен, а река - мелкая. На самом деле глубина Тисы на этом участке достигает трех метров, а стремительное течение представляет угрозу для жизни.

На нарушителей составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направили в суд. Организаторов попытки незаконного пересечения сейчас устанавливают.

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