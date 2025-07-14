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Намагалися вплав перетнути кордон з Угорщиною: на Закарпатті затримано чотирьох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпаття затримано чотирьох жителів Хустщини, які намагалися перепливти річку Тиса, аби незаконно потрапити до Угорщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Закарпатті затримали чоловіків, які хотіли вплав перетнути кордон

Інформацію про можливе правопорушення надали співробітники внутрішньої безпеки. Під час реалізації сигналу прикордонний наряд виявив групу чоловіків за 30 метрів від кордону та затримав їх.

Затримані пояснили, що отримували вказівки від невідомої особи телефоном. Переправник запевнив, що маршрут безпечний, а річка - мілка. Насправді ж глибина Тиси на цій ділянці сягає трьох метрів, а стрімка течія становить загрозу для життя.

На порушників склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи направили до суду. Організаторів спроби незаконного перетину наразі встановлюють.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6242) Закарпатська область (2097)


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У нас вже підрозділи морської піхоти мають бути як у США по кількості. Тільки з Тиси. Не кажучи вже про інші тренувальні місця.
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14.07.2025 14:53 Відповісти
А що "Динамо"?
Біжить?
Всі біжать 🏃🏃
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14.07.2025 14:58 Відповісти
Навіщо блюрити єпачі гейроїв?
Треба щоб уся родина на десяток поколінь наперед ними гордилась!
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14.07.2025 15:14 Відповісти
НАСИЛИЕ ПОРОЖДАЕТ НАСИЛИЕ !!! НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!!
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14.07.2025 15:18 Відповісти
Буде можливість застосувати свої навички при форсуванні Осколу.
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14.07.2025 15:19 Відповісти
 
 