Намагалися вплав перетнути кордон з Угорщиною: на Закарпатті затримано чотирьох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпаття затримано чотирьох жителів Хустщини, які намагалися перепливти річку Тиса, аби незаконно потрапити до Угорщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про можливе правопорушення надали співробітники внутрішньої безпеки. Під час реалізації сигналу прикордонний наряд виявив групу чоловіків за 30 метрів від кордону та затримав їх.

Затримані пояснили, що отримували вказівки від невідомої особи телефоном. Переправник запевнив, що маршрут безпечний, а річка - мілка. Насправді ж глибина Тиси на цій ділянці сягає трьох метрів, а стрімка течія становить загрозу для життя.

На порушників склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи направили до суду. Організаторів спроби незаконного перетину наразі встановлюють.

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