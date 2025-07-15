Ночью враг ударил из РСЗО "Смерч" по Родинскому в Донецкой области, ранены четверо гражданских. ФОТОрепортаж

15 июля 2025 в 00:30 российская армия обстреляла из РСЗО "Смерч" Родинское. Под удар попала жилая застройка, где в своих домах получили ранения четверо гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре

Двое мужчин 37 и 53 лет и 54 и 69-летние женщины доставлены в больницу. У них диагностированы минно-взрывные травмы, закрытый перелом ребра, осколочные ранения, рваные раны, множественные ссадины и контузия.

Также в результате атаки окупантов повреждены многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

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