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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Вночі ворог вдарив з РСЗВ "Смерч" по Родинському на Донеччині, поранено чотирьох цивільних. ФОТОрепортаж

15 липня 2025 року о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Родинське. Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях зазнали поранень четверо цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію.

Також в результаті атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні будинки й господарчі споруди.

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Родинське
Родинське
Родинське
Родинське

Автор: 

обстріл (29863) Донецька область (9054) Покровський район (775) Родинське (46)


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