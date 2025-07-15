Вночі ворог вдарив з РСЗВ "Смерч" по Родинському на Донеччині, поранено чотирьох цивільних. ФОТОрепортаж
15 липня 2025 року о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Родинське. Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях зазнали поранень четверо цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію.
Також в результаті атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні будинки й господарчі споруди.
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