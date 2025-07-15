Рашисты ударили по медучреждению в Белозерке. ФОТОрепортаж

Ночью 15 июля 2025 года российские войска атаковали заведение здравоохранения в Белозерке на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Из-за "прилетов" в здании разбиты окна, кровля, фасад и медицинские кабинеты.









В общем, как отмечается, минувшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Новодмитровка, Александровка, Новокаиры, Качкаровка, Томина Балка, Черешенки, Антоновка, Широкая Балка, Станислав, Червоный Яр, Бургунка, Львово, Николаевка, Одрадокаменка, Ольговка, Тягинка, Нововоронцовка, Осокоровка, Понятовка, Чернобаевка, Софиевка, Никольское, Дарьевка, Камышаны, Белозерка, Дослидное, Кизомис, Молодежное, Зимовник, Приднепровское, Велетенское, Ромашково, Берегово, Садовое, Качкаровка, Гавриловка, Ивановка, Казацкое, Новоалександровка, Саблуковка, Токаровка и город Херсон.

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По данным ОВА, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали фермерское хозяйство, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику, автомобили быстрой и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 18 - получили ранения.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 3 "Shahed-131/136".