Рашисти вдарили по медзакладу у Білозерці. ФОТОрепортаж

Вночі 15 липня 2025 року російські війська атакували заклад охорони здоровʼя у Білозерці на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Через "прильоти" у будівлі потрощено вікна, покрівлю, фасад та медичні кабінети.









Загалом, як зазначається, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новодмитрівка, Олександрівка, Новокаїри, Качкарівка, Томина Балка, Черешеньки, Антонівка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Яр, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Чорнобаївка, Софіївка, Микільське, Дар'ївка, Комишани, Білозерка, Дослідне, Кізомис, Молодіжне, Зимівник, Придніпровське, Велетенське, Ромашкове, Берегове, Садове, Качкарівка, Гаврилівка, Іванівка, Козацьке, Новоолександрівка, Саблуківка, Токарівка та місто Херсон.

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За даними ОВА, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку, автівки швидкої та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 18 - дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 "Shahed-131/136".