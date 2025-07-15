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Новости Фото Кража денег
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На первом свидании похитила почти $50 тыс. В Киеве задержана 22-летняя женщина. ФОТО

В Киеве задержали женщину, которая украла около $50 тыс. из дома мужчины, с которым пошла на первое свидание.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Житель столицы обратился к правоохранителям и сообщил о краже значительной суммы денег.

"В ходе розыскных мер полицейские установили, что накануне вечером 33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой. После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул, а гостья, увидев наличные в сумке хозяина дома, похитила около 50 000 долларов и покинула квартиру", - говорится в сообщении.

Также читайте: За $4 тыс. обещала снять с розыска ТЦК. В Киеве будут судить женщину. ФОТОрепортаж

Менее чем за сутки правоохранители разыскали женщину и задержали ее. Во время обыска следователи изъяли у нее большую часть похищенных средств, а также наличные в национальной валюте.

Женщина на первом свидании ограбила мужчину на 50 тысяч долларов
Женщина на первом свидании ограбила мужчину на 50 тысяч долларов

Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной в условиях военного положения в особо крупных размерах - ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Строжайшая санкция этой статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Из автомобиля обмена валют похитили 15 млн грн в центре Киева: сообщено о подозрении организатору кражи. ФОТО

Автор: 

Киев (25869) Нацполиция (16633) хищение (681)


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Топ комментарии
+14
нормально почпокався
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15.07.2025 10:29 Ответить
+7
На Безуглу схожа,курва..
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15.07.2025 10:33 Ответить
+5
А ти хоч знаєш чим відрізняється сусідка від незнайомки ?
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15.07.2025 10:35 Ответить
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нормально почпокався
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15.07.2025 10:29 Ответить
А поліція ще і на бабки розведе....
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15.07.2025 10:36 Ответить
До этого не дошло, все еще прискорбнее).
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15.07.2025 10:56 Ответить
так, навіть не встиг, від клафеліну поснув)))
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15.07.2025 11:11 Ответить
У меня свой бизнес, я продаю женские часики. Один часик - 5000.
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15.07.2025 12:04 Ответить
Разное бывает. Я, когда ездил в отпуск, оставлял ключи соседке, которую по сути вообще не знал. Чтоб котейку кормила. Всё норм было
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15.07.2025 10:31 Ответить
А ти хоч знаєш чим відрізняється сусідка від незнайомки ?
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15.07.2025 10:35 Ответить
Вірю. А ще вірю в те, що в твоїй квартирі не було 50 тисяч доларів. Скоріше навіть 50 тисяч гривень.
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15.07.2025 10:38 Ответить
Нала естественно в хате оставалось Ноль. А вот техники на тысячи баксов
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15.07.2025 10:41 Ответить
тєхнікі на тисячу баксов - в КОЖНІЙ Українській хаті - якщо порахувати декілька телевізорів, холодильник, морозильну камеру, пралку, газ-плиту, мікрохвильовку, тостер, блендер, мясорубку,...
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15.07.2025 12:08 Ответить
Де мені вкрасти такі гроші... мені треба для врятування життя мого чоловіка на імунотерапію якраз такі гроші.... але ж я не 22 річна дівчина....
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15.07.2025 10:32 Ответить
жінка невинувата. такий соблазн і налом. мало б хто втримався. тим більше молода особа з низькою соціальною поведінкою
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15.07.2025 10:32 Ответить
а що було б на другому побаченні ?
страшно подумати!
така й трусєля з хлопа зняла!

.
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15.07.2025 10:32 Ответить
На Безуглу схожа,курва..
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15.07.2025 10:33 Ответить
плата за послугу для хорошого адвоката
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15.07.2025 10:34 Ответить
Да дешевле судью убить тогда.
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15.07.2025 11:02 Ответить
«Гюльчатай, открой личико!»
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15.07.2025 10:34 Ответить
А чого тягнути? - там вже другий жде
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15.07.2025 10:37 Ответить
"крадіжка вчинена під час дії військового стану",а таку термінологію до коропціонерів які мільярдами крадуть теж застосовують,чи " эта другое"?
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15.07.2025 10:43 Ответить
Корупція це святе, вона діє при любому стану не тільки воєнному.
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15.07.2025 11:29 Ответить
Не блуди де живеш...
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15.07.2025 10:44 Ответить
сам подарував
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15.07.2025 10:50 Ответить
Хочєш большой но чістой любві? 50тис. баксів.
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15.07.2025 10:51 Ответить
в сумочці 50 тис доларів,мабуть на сигарети носив з собою.Краще б по шухлядкам пройшлася може б на мільйони розжилася ))
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15.07.2025 10:51 Ответить
багатінький Буратіно
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15.07.2025 10:53 Ответить
Хороший секс недешевий )
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15.07.2025 10:56 Ответить
Шось швидко знайшли, мабудь пообіцяв поділитися з правохоронцями. Коли є зацікавленість працюють добре.
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15.07.2025 11:11 Ответить
Пообещал поделиться? Менты из жалости могли бы дать ему тысяч пять.

- В таком случае простите, - сказал Воробьянинов в нос. - У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

- Ага! В таком случае, простите, - возразил великолепный Остап, - у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.
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15.07.2025 12:01 Ответить
Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів

тобто прямо в сумці носив 50к уе і навіть не переживав, тому і знайшли, ну реально, однозначно в темі людина, нікому не треба перевіряти, а звідки у нього ці гроші.
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15.07.2025 11:18 Ответить
Так він же заснув, не сплатив, вот вона і вирішила, за обслуговування, мабуть так домовлялися, вона же по квартирі не лазила
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15.07.2025 11:32 Ответить
Александр Иванович Корейко носил в портсигаре какую-то жалкую сумму в 10 000 рублей, видать, герой данного сюжета побагаче будет, чем подпольный миллионер Корейко.
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15.07.2025 11:50 Ответить
А вообще то зря заяву написал. Корейко с легкостью отказался от 10 000 рублей, мол, никто меня не грабил... А этот такую мелочь пожалел, а таперь пожалуй, правоохоронцi из него вытрусят все, нажитое тяжким трудом.
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15.07.2025 12:02 Ответить
 
 