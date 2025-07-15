На первом свидании похитила почти $50 тыс. В Киеве задержана 22-летняя женщина. ФОТО
В Киеве задержали женщину, которая украла около $50 тыс. из дома мужчины, с которым пошла на первое свидание.
Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Житель столицы обратился к правоохранителям и сообщил о краже значительной суммы денег.
"В ходе розыскных мер полицейские установили, что накануне вечером 33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой. После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул, а гостья, увидев наличные в сумке хозяина дома, похитила около 50 000 долларов и покинула квартиру", - говорится в сообщении.
Менее чем за сутки правоохранители разыскали женщину и задержали ее. Во время обыска следователи изъяли у нее большую часть похищенных средств, а также наличные в национальной валюте.
Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной в условиях военного положения в особо крупных размерах - ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Строжайшая санкция этой статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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страшно подумати!
така й трусєля з хлопа зняла!
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- В таком случае простите, - сказал Воробьянинов в нос. - У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.
- Ага! В таком случае, простите, - возразил великолепный Остап, - у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.
тобто прямо в сумці носив 50к уе і навіть не переживав, тому і знайшли, ну реально, однозначно в темі людина, нікому не треба перевіряти, а звідки у нього ці гроші.