На первом свидании похитила почти $50 тыс. В Киеве задержана 22-летняя женщина. ФОТО

В Киеве задержали женщину, которая украла около $50 тыс. из дома мужчины, с которым пошла на первое свидание.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Житель столицы обратился к правоохранителям и сообщил о краже значительной суммы денег.

"В ходе розыскных мер полицейские установили, что накануне вечером 33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой. После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул, а гостья, увидев наличные в сумке хозяина дома, похитила около 50 000 долларов и покинула квартиру", - говорится в сообщении.

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Менее чем за сутки правоохранители разыскали женщину и задержали ее. Во время обыска следователи изъяли у нее большую часть похищенных средств, а также наличные в национальной валюте.





Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной в условиях военного положения в особо крупных размерах - ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Строжайшая санкция этой статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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