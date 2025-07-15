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Новини Фото Крадіжка грошей
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На першому побаченні викрала майже $50 тис. У Києві затримано 22-річну жінку. ФОТО

У Києві затримали жінку, яка вкрала близько $50 тис. з оселі чоловіка, з яким пішла на перше побачення.

Про це повідомив Департамент комунікацій Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Житель столиці звернувся до правоохоронців та повідомив про крадіжку значної суми грошей.

"У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що напередодні ввечері 33-річний заявник познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе до дому. Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів та залишила квартиру", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За $4 тис. обіцяла зняти з розшуку ТЦК. У Києві судитимуть жінку. ФОТОрепортаж

Менш ніж за добу правоохоронці розшукали жінку та затримали її. Під час обшуку слідчі вилучили у неї більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.

Жінка на першому побаченні пограбувала чоловіка на 50 тисяч доларів
Жінка на першому побаченні пограбувала чоловіка на 50 тисяч доларів

Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах - ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: З автомобіля обміну валют викрали 15 млн грн у центрі Києва: повідомлено про підозру організатору крадіжки. ФОТО

Автор: 

Київ (19880) Нацполіція (15355) крадіжка (663)


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Топ коментарі
+19
нормально почпокався
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15.07.2025 10:29 Відповісти
+10
"крадіжка вчинена під час дії військового стану",а таку термінологію до коропціонерів які мільярдами крадуть теж застосовують,чи " эта другое"?
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15.07.2025 10:43 Відповісти
+9
На Безуглу схожа,курва..
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15.07.2025 10:33 Відповісти
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нормально почпокався
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15.07.2025 10:29 Відповісти
А поліція ще і на бабки розведе....
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15.07.2025 10:36 Відповісти
вже частину не знайшли))
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15.07.2025 12:15 Відповісти
До этого не дошло, все еще прискорбнее).
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15.07.2025 10:56 Відповісти
так, навіть не встиг, від клафеліну поснув)))
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15.07.2025 11:11 Відповісти
У меня свой бизнес, я продаю женские часики. Один часик - 5000.
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15.07.2025 12:04 Відповісти
І нікого не цікавить чому цей поц не на фронті
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15.07.2025 13:30 Відповісти
Разное бывает. Я, когда ездил в отпуск, оставлял ключи соседке, которую по сути вообще не знал. Чтоб котейку кормила. Всё норм было
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15.07.2025 10:31 Відповісти
А ти хоч знаєш чим відрізняється сусідка від незнайомки ?
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15.07.2025 10:35 Відповісти
Вірю. А ще вірю в те, що в твоїй квартирі не було 50 тисяч доларів. Скоріше навіть 50 тисяч гривень.
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15.07.2025 10:38 Відповісти
Нала естественно в хате оставалось Ноль. А вот техники на тысячи баксов
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15.07.2025 10:41 Відповісти
тєхнікі на тисячу баксов - в КОЖНІЙ Українській хаті - якщо порахувати декілька телевізорів, холодильник, морозильну камеру, пралку, газ-плиту, мікрохвильовку, тостер, блендер, мясорубку,...
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15.07.2025 12:08 Відповісти
У меня чуть больше техники, и в основном дорогая, брендовая
Я не настолько богатый, чтоб покупать дешёвые вещи (с)
😁
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15.07.2025 13:11 Відповісти
Ну для прикола. Купил ботинки за 800 грн - они прожили два месяца и полопались. Купил за 3000 - они точно больше 5 лет проживут, у меня есть трекинговые ботинки, которым скоро 10 лет, а на вид как новые, но стоили да, ДОХРЕНА 😁
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15.07.2025 13:17 Відповісти
А купив джинси не бренд,чуть дорожче дешмана.Їм вже десь 7 років і як нові,в шкафу валяються тому що .Якщо таскать кожного дня в любу погоду,ніякий бренд не витримує.Дешман перживає бренд кількістю на ту саму ціну.До того ж свіжачок,на вигляд новіше.
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15.07.2025 14:14 Відповісти
Де мені вкрасти такі гроші... мені треба для врятування життя мого чоловіка на імунотерапію якраз такі гроші.... але ж я не 22 річна дівчина....
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15.07.2025 10:32 Відповісти
жінка невинувата. такий соблазн і налом. мало б хто втримався. тим більше молода особа з низькою соціальною поведінкою
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15.07.2025 10:32 Відповісти
а що було б на другому побаченні ?
страшно подумати!
така й трусєля з хлопа зняла!

.
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15.07.2025 10:32 Відповісти
На Безуглу схожа,курва..
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15.07.2025 10:33 Відповісти
плата за послугу для хорошого адвоката
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15.07.2025 10:34 Відповісти
Да дешевле судью убить тогда.
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15.07.2025 11:02 Відповісти
«Гюльчатай, открой личико!»
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15.07.2025 10:34 Відповісти
А чого тягнути? - там вже другий жде
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15.07.2025 10:37 Відповісти
"крадіжка вчинена під час дії військового стану",а таку термінологію до коропціонерів які мільярдами крадуть теж застосовують,чи " эта другое"?
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15.07.2025 10:43 Відповісти
Корупція це святе, вона діє при любому стану не тільки воєнному.
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15.07.2025 11:29 Відповісти
Не блуди де живеш...
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15.07.2025 10:44 Відповісти
сам подарував
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15.07.2025 10:50 Відповісти
Хочєш большой но чістой любві? 50тис. баксів.
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15.07.2025 10:51 Відповісти
в сумочці 50 тис доларів,мабуть на сигарети носив з собою.Краще б по шухлядкам пройшлася може б на мільйони розжилася ))
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15.07.2025 10:51 Відповісти
багатінький Буратіно
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15.07.2025 10:53 Відповісти
Хороший секс недешевий )
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15.07.2025 10:56 Відповісти
Шось швидко знайшли, мабудь пообіцяв поділитися з правохоронцями. Коли є зацікавленість працюють добре.
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15.07.2025 11:11 Відповісти
Пообещал поделиться? Менты из жалости могли бы дать ему тысяч пять.

- В таком случае простите, - сказал Воробьянинов в нос. - У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

- Ага! В таком случае, простите, - возразил великолепный Остап, - у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.
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15.07.2025 12:01 Відповісти
Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів

тобто прямо в сумці носив 50к уе і навіть не переживав, тому і знайшли, ну реально, однозначно в темі людина, нікому не треба перевіряти, а звідки у нього ці гроші.
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15.07.2025 11:18 Відповісти
Так він же заснув, не сплатив, вот вона і вирішила, за обслуговування, мабуть так домовлялися, вона же по квартирі не лазила
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15.07.2025 11:32 Відповісти
Александр Иванович Корейко носил в портсигаре какую-то жалкую сумму в 10 000 рублей, видать, герой данного сюжета побагаче будет, чем подпольный миллионер Корейко.
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15.07.2025 11:50 Відповісти
А вообще то зря заяву написал. Корейко с легкостью отказался от 10 000 рублей, мол, никто меня не грабил... А этот такую мелочь пожалел, а таперь пожалуй, правоохоронцi из него вытрусят все, нажитое тяжким трудом.
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15.07.2025 12:02 Відповісти
То парубок напився, роздивився на гостю, тай подарувам дівчині гроші. Бо вона ж така гарна, що звела його з розуму. Тому відпустіть красуню.
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15.07.2025 12:13 Відповісти
Ну,це однозначно менше,ніж поженились,в згодом віддати половину всього,коли жінка вирішить,що вона сильна і самостійна,а ти-чорт
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15.07.2025 13:01 Відповісти
О - якщо вона ці грощи задонатила на ЗСУ то була гарна справа Юрия Деточкина і хер хто її шукав
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15.07.2025 13:44 Відповісти
 
 