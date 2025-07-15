На першому побаченні викрала майже $50 тис. У Києві затримано 22-річну жінку. ФОТО

У Києві затримали жінку, яка вкрала близько $50 тис. з оселі чоловіка, з яким пішла на перше побачення.

Про це повідомив Департамент комунікацій Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Житель столиці звернувся до правоохоронців та повідомив про крадіжку значної суми грошей.

"У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що напередодні ввечері 33-річний заявник познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе до дому. Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів та залишила квартиру", - йдеться в повідомленні.

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Менш ніж за добу правоохоронці розшукали жінку та затримали її. Під час обшуку слідчі вилучили у неї більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.





Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах - ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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