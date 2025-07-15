Зеленский заслушал доклад Клименко: Обсудили ситуацию в прифронтовых регионах. ФОТОрепортаж
Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.
Об этом президент сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава государства заслушал доклад об активных действиях подразделений Национальной гвардии Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, а также о ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.
"Отдельно обсудить работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов, защиту нашей фронтовой логистики. Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских громадах и противодействия преступности", - добавил президент.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І він його бездоганно виконує. Патрушев задоволений.
Решта - брехня, брехня, і ще раз брехня для лохів-українців.
Тільки лохи можуть вірити онуку вертухая, сину гебістського сексота, ворогу українства, який приїхав до Києва на гастролі із москви.