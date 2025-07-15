Зеленский заслушал доклад Клименко: Обсудили ситуацию в прифронтовых регионах. ФОТОрепортаж

Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом президент сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава государства заслушал доклад об активных действиях подразделений Национальной гвардии Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, а также о ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.

"Отдельно обсудить работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов, защиту нашей фронтовой логистики. Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских громадах и противодействия преступности", - добавил президент.

Читайте: Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: Говорили о задачах для обновленного правительства. ФОТО





