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Зеленский заслушал доклад Клименко: Обсудили ситуацию в прифронтовых регионах. ФОТОрепортаж

Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом президент сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава государства заслушал доклад об активных действиях подразделений Национальной гвардии Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, а также о ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.

"Отдельно обсудить работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов, защиту нашей фронтовой логистики. Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских громадах и противодействия преступности", - добавил президент.

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Зеленский заслушал доклад Игоря Клименко
Зеленский заслушал доклад Игоря Клименко
Зеленский заслушал доклад Игоря Клименко

Автор: 

Зеленский Владимир (21234) Клименко Игорь (422)


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Дійсний план у Зеленського один - Оманський.

І він його бездоганно виконує. Патрушев задоволений.

Решта - брехня, брехня, і ще раз брехня для лохів-українців.

Тільки лохи можуть вірити онуку вертухая, сину гебістського сексота, ворогу українства, який приїхав до Києва на гастролі із москви.
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15.07.2025 14:07 Ответить
Тобто пахана пособників бусифікаторів міняти не будуть? Хоча чому дивуватися після шмигаля- міністра оборони.
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15.07.2025 14:09 Ответить
кто убрал Монастырского когда будет?
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15.07.2025 14:21 Ответить
Зараз головна небезпека для людей в тилу - це зустріч з мусорами кліментіни!
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15.07.2025 14:24 Ответить
100% аналоги совково - раштстських фотограій ,копія...
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15.07.2025 14:36 Ответить
Це виглядає НУ ДУЖЕ КУМЕДНО !!! "Пахан" вислухав своїх Шісток, і вирішив боротись зі "злочинністю", яка йому заважає перебувати у теплій ванні, і кожного дня нагадує про його суть - кевешний бандит дістався до державних коштів. І АХРІНЄЛ ! Стоко добра, стокА бабла! До смерті не витягнеш!
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15.07.2025 14:43 Ответить
Виходить що ЗСУ воюють окремо,а Нацгвардія окремо Можливо,в цій бесіді повинні були присутніми представники Генштабу,чи Головком?Ось чому у нас проблеми на тій чи іншій ділянці фронту бо Вован керує!
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15.07.2025 14:49 Ответить
Колцентри, казіно,торгівля людьми,зброєю та наркотиками стали проблемою,як ніколи...Це факт...Корупція взагалі та саме серед правоохоронців та військових виросла в рази. Це теж факт. Боротися з злочинністю,а не заробляти на війні. Ось про що треба профільному міністру думати та доповідати....а потім вже про взаємодію з нацгвардією,яка теж дуже важна звісно...але
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15.07.2025 15:20 Ответить
 
 