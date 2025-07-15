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Зеленський заслухав доповідь Клименка: Готуємо нові заходи для протидії злочинності. ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це президент повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава держави заслухав доповідь  щодо активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах.

"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - додав президент.

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Зеленський заслухав доповідь Ігоря Клименка
Зеленський заслухав доповідь Ігоря Клименка
Зеленський заслухав доповідь Ігоря Клименка

Автор: 

Зеленський Володимир (24742) Клименко Ігор (510)


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Топ коментарі
+6
Дійсний план у Зеленського один - Оманський.

І він його бездоганно виконує. Патрушев задоволений.

Решта - брехня, брехня, і ще раз брехня для лохів-українців.

Тільки лохи можуть вірити онуку вертухая, сину гебістського сексота, ворогу українства, який приїхав до Києва на гастролі із москви.
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15.07.2025 14:07 Відповісти
+4
Тобто пахана пособників бусифікаторів міняти не будуть? Хоча чому дивуватися після шмигаля- міністра оборони.
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15.07.2025 14:09 Відповісти
+1
кто убрал Монастырского когда будет?
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15.07.2025 14:21 Відповісти
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Дійсний план у Зеленського один - Оманський.

І він його бездоганно виконує. Патрушев задоволений.

Решта - брехня, брехня, і ще раз брехня для лохів-українців.

Тільки лохи можуть вірити онуку вертухая, сину гебістського сексота, ворогу українства, який приїхав до Києва на гастролі із москви.
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15.07.2025 14:07 Відповісти
Тобто пахана пособників бусифікаторів міняти не будуть? Хоча чому дивуватися після шмигаля- міністра оборони.
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15.07.2025 14:09 Відповісти
кто убрал Монастырского когда будет?
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15.07.2025 14:21 Відповісти
Зараз головна небезпека для людей в тилу - це зустріч з мусорами кліментіни!
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15.07.2025 14:24 Відповісти
100% аналоги совково - раштстських фотограій ,копія...
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15.07.2025 14:36 Відповісти
Це виглядає НУ ДУЖЕ КУМЕДНО !!! "Пахан" вислухав своїх Шісток, і вирішив боротись зі "злочинністю", яка йому заважає перебувати у теплій ванні, і кожного дня нагадує про його суть - кевешний бандит дістався до державних коштів. І АХРІНЄЛ ! Стоко добра, стокА бабла! До смерті не витягнеш!
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15.07.2025 14:43 Відповісти
Виходить що ЗСУ воюють окремо,а Нацгвардія окремо Можливо,в цій бесіді повинні були присутніми представники Генштабу,чи Головком?Ось чому у нас проблеми на тій чи іншій ділянці фронту бо Вован керує!
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15.07.2025 14:49 Відповісти
Колцентри, казіно,торгівля людьми,зброєю та наркотиками стали проблемою,як ніколи...Це факт...Корупція взагалі та саме серед правоохоронців та військових виросла в рази. Це теж факт. Боротися з злочинністю,а не заробляти на війні. Ось про що треба профільному міністру думати та доповідати....а потім вже про взаємодію з нацгвардією,яка теж дуже важна звісно...але
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15.07.2025 15:20 Відповісти
Притча-Українці які залишуться в живих після війни доберуться до тебе де б ти не здриснув ..
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15.07.2025 16:11 Відповісти
Диктатура з відкритим кодом.
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15.07.2025 16:16 Відповісти
 
 