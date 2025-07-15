Зеленський заслухав доповідь Клименка: Готуємо нові заходи для протидії злочинності. ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це президент повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава держави заслухав доповідь щодо активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах.

"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - додав президент.

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