Зеленський заслухав доповідь Клименка: Готуємо нові заходи для протидії злочинності. ФОТОрепортаж
Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Про це президент повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що глава держави заслухав доповідь щодо активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах.
"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - додав президент.
Топ коментарі
+6 ЭндиСтар
показати весь коментар15.07.2025 14:07 Відповісти Посилання
+4 Gary Grant
показати весь коментар15.07.2025 14:09 Відповісти Посилання
+1 Vi Wa
показати весь коментар15.07.2025 14:21 Відповісти Посилання
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І він його бездоганно виконує. Патрушев задоволений.
Решта - брехня, брехня, і ще раз брехня для лохів-українців.
Тільки лохи можуть вірити онуку вертухая, сину гебістського сексота, ворогу українства, який приїхав до Києва на гастролі із москви.