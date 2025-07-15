Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим: Говорили про завдання для оновленого уряду. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів нараду із Юлією Свириденко, яка є єдиною претенденткою на посаду прем'єр-міністра, та Михайлом Федоровим.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Зеленського, визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду.
Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
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Не багато треба мати розуму щоб отаке говорити. Не хочу ображати тебе, живи собі з Богом !
Тоді нахріна вона потрібна - адже жере купу грошей, а НЕ вирішує нічого?
Зелене лайно...