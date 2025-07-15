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Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим: Говорили про завдання для оновленого уряду. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду із Юлією Свириденко, яка є єдиною претенденткою на посаду прем'єр-міністра, та Михайлом Федоровим.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей", - йдеться в повідомленні.

Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим
Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим

Також, за словами Зеленського, визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

Читайте: Свириденко розповіла про пріоритетні задачі, які Зеленський ставить оновленому уряду

Автор: 

Зеленський Володимир (24742) Свириденко Юлія (352) Федоров Михайло (902)


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Топ коментарі
+4
А як Парламент упреться рогом і не захоче Свириденко?
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15.07.2025 13:37 Відповісти
+3
Може,все ж таки, у ВР спитати?? До того ж інші міністри теж складуть повноваження?
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15.07.2025 13:46 Відповісти
+3
Тобто Верховна Рада - пусте місце? НУЛЬ? Виходить, що так.
Тоді нахріна вона потрібна - адже жере купу грошей, а НЕ вирішує нічого?

Зелене лайно...
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15.07.2025 13:53 Відповісти
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А як Парламент упреться рогом і не захоче Свириденко?
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15.07.2025 13:37 Відповісти
Хто упреться??? 😲
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15.07.2025 14:11 Відповісти
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15.07.2025 13:38 Відповісти
Дивно, що в країні, де мешкає 40 млн. мешканців не знайшли жодного толкового економіста.
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15.07.2025 13:39 Відповісти
Здається має бути огидно, коли тобі дає надцінні вказівки розумовий дегенерат і латентний наркоман...
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15.07.2025 13:46 Відповісти
Ти не маєш права ображати мого Президента, чоловіче !
Не багато треба мати розуму щоб отаке говорити. Не хочу ображати тебе, живи собі з Богом !
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15.07.2025 13:55 Відповісти
Я нікого не ображав, а лише співчував Свириденко і Федорову
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15.07.2025 13:58 Відповісти
Судячи з прапорця, ваш президент Дуда, або вже Навроцький. Про цих панів тут не згадували. У вас все добре з логікою?
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15.07.2025 14:13 Відповісти
Може,все ж таки, у ВР спитати?? До того ж інші міністри теж складуть повноваження?
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15.07.2025 13:46 Відповісти
ютьюбом ширяться чутки, що звільнити прем'єр-міністра у законний спосіб можна лише в комплекті з його кабінетом...
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15.07.2025 13:48 Відповісти
Тобто Верховна Рада - пусте місце? НУЛЬ? Виходить, що так.
Тоді нахріна вона потрібна - адже жере купу грошей, а НЕ вирішує нічого?

Зелене лайно...
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15.07.2025 13:53 Відповісти
Дєрмак, ротом вави провів нараду, потужну і незламну, як підготувати переобрання вави на довічне сидіння на троні
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15.07.2025 14:11 Відповісти
Схоже що Боневтік узурпував владу,бо кандидата в прем'єра висуває коаліція (в даному випадку моногівно).Президент видвигає кандидатури міністра оборони,'головиСБУ ,голови Нацбанку,за яких голосують чи ні у ВР.В Україні парламентсько-президентська форма правління, а не президентська.Лишній раз доказує що все рішають ЗЕбільні в Охвісі імені Єрмака.
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15.07.2025 14:12 Відповісти
 
 