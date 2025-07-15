Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим: Говорили про завдання для оновленого уряду. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду із Юлією Свириденко, яка є єдиною претенденткою на посаду прем'єр-міністра, та Михайлом Федоровим.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей", - йдеться в повідомленні.





Також, за словами Зеленського, визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

Читайте: Свириденко розповіла про пріоритетні задачі, які Зеленський ставить оновленому уряду