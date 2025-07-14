Свириденко розповіла про пріоритетні задачі, які Зеленський ставить оновленому уряду

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, яка є єдиною претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про пріоритети, які президент Володимир Зеленський ставить оновленому Кабміну.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за її словами, серед пріоритетних задач оновленого уряду:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

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"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", - наголосила Свириденко.

За словами Свириденко, найважливіше для оновленого уряду є забезпечення Сил оборони та безпеки та гарантування стійкості України.

Міністерка також згадала про інструменти соціальної підтримки.

"Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", - зауважила вона.

Свириденко також повідомила, що незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатів на посади членів уряду.

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Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.