Свириденко розповіла про пріоритетні задачі, які Зеленський ставить оновленому уряду
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, яка є єдиною претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про пріоритети, які президент Володимир Зеленський ставить оновленому Кабміну.
Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за її словами, серед пріоритетних задач оновленого уряду:
- зміцнення економічного потенціалу України;
- розширення програм підтримки українців;
- масштабування виробництва власної зброї.
"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", - наголосила Свириденко.
За словами Свириденко, найважливіше для оновленого уряду є забезпечення Сил оборони та безпеки та гарантування стійкості України.
Міністерка також згадала про інструменти соціальної підтримки.
"Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", - зауважила вона.
Свириденко також повідомила, що незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатів на посади членів уряду.
Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
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привидилось ?
нє думаю....
з диктатурою, вас, таваріші українці ;
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Зам сідає в крісло попередника й кришуючи його, продовжує його ж справу- це як Умєрова під розслідуванням з крісла Держмайновика посадили в крісло Рєзнікова, а зара сховають під "дипломатичну недоторканність"
звіт шмигаля будЕ?!
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може це нові ЗЄльоні правила етикету такі ?
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Все ще щось очікую
Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України
https://protocol.ua/ua/pro_reglament_verhovnoi_radi_ukraini/ Про Регламент Верховної Ради України (ЗМІСТ)https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55990 Інші закони
1. Верховна Рада щороку розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради.
3. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
4. Щорічний звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за три дні до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається комітетам, а також надається народним депутатам.
5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніш як за п'ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту - не пізніш як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного з рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. У тексті проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, викладаються рекомендації Кабінету Міністрів України.
6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
7. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту.
8. За підсумками обговорення щорічного звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень:
1) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною;
2) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною та надати рекомендації Кабінету Міністрів України;
от тупо - не крадіть
Я ніколи нікому нічого
Я ніколи нікому нічого,
Хіба декому дещо колись
І тепер я караюсь із того,
Хоч бери та у річці втопись.
Щось незнане пече мене й досі,
Хоча вчинки були вже давно,
То розбудить мене серед ночі
І думками шумує воно.
Не втекти, не сховатись від нього,
Бо зі мною воно назавжди,
Додає ложку дьогтю сумного
У життєвії чисті меди.
Я нікому ніколи нічого
Не робитиму так як колись,
Розуміючи гонор любого,
Шанувати людей я навчивсь.
16.04.02
ID: 475882
Рубрика: Поезія, Громадянська лірика
дата надходження: 30.01.2014 04:45:57
автор: Георгій Грищенко
зміцнення економічного потенціалу України;розширення програм підтримки українців;масштабування виробництва власної зброї. Джерело: https://censor.net/ua/n3563210
А насправді у «нового уряду» буде як завжди при зеленському:
знищення економічного потенціалу;
згортання програм підтримки;
збільшення масштабів розкрадання коштів для виробництва зброї.
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ЗЄля наср...л на Конституцію ще під час інавгурації
його юдоль пічальна....
.
тож це узурпація
Все в Україні вирішується в ОП Єрмаком і підписується Зеленським.
Тому і відповідальність ЗА ВСЕ в Україні лежить особисто на ЗЄ.
Тільки військова хунта мое навести тут порядок.
І навіть по НЬю-Васюки нема нічого?
Які бляха пріорітети, якщо Кабмін ніфіга сам не вирішує, а тільки пляше під дудку ОП?