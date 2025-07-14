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Свириденко розповіла про пріоритетні задачі, які Зеленський ставить оновленому уряду

Юлія Свириденко назвала ключові задачі для оновленого уряду від Зеленського

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, яка є єдиною претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про пріоритети, які президент Володимир Зеленський ставить оновленому Кабміну.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за її словами, серед пріоритетних задач оновленого уряду:

  • зміцнення економічного потенціалу України;
  • розширення програм підтримки українців;
  • масштабування виробництва власної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, - Зеленський

"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", - наголосила Свириденко.

За словами Свириденко, найважливіше для оновленого уряду є забезпечення Сил оборони та безпеки та гарантування стійкості України.

Міністерка також згадала про інструменти соціальної підтримки.

"Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", - зауважила вона.

Свириденко також повідомила, що незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатів на посади членів уряду.

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Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24728) Кабмін (14211) Свириденко Юлія (347)


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Топ коментарі
+16
так. ліжка переставили, гасла нові вигадали - путужність пішла по новому колу
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14.07.2025 18:10 Відповісти
+10
плани та мрії то таке
звіт шмигаля будЕ?!
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14.07.2025 18:10 Відповісти
+9
Ермак хотел быть премьером сам, но видел что он не популярен. Оттого он поставил Свириденко которая очень лояльна и исполнительна, готова делать все что ей скажут. Так что он надеется что будет в ручном режиме рулить Кабмином через Свириденко. Появятся ли у Свириденко личные амбиции на посту неизвестно - пока что она выглядит сверхлояльной.
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14.07.2025 18:17 Відповісти
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так. ліжка переставили, гасла нові вигадали - путужність пішла по новому колу
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14.07.2025 18:10 Відповісти
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14.07.2025 18:21 Відповісти
єдина претендентка = єдроси

привидилось ?
нє думаю....

з диктатурою, вас, таваріші українці ;

.
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14.07.2025 18:24 Відповісти
ні там до ліжок не дійде, білизну тільки змінять на нову- в цветочєк!!!
Зам сідає в крісло попередника й кришуючи його, продовжує його ж справу- це як Умєрова під розслідуванням з крісла Держмайновика посадили в крісло Рєзнікова, а зара сховають під "дипломатичну недоторканність"
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14.07.2025 18:55 Відповісти
Почуємо ще одне оповідання про "Країну мрій". Буде такий самий сраколизний прем"ер, з різницею, шо минулий був з фаберже.
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14.07.2025 19:45 Відповісти
плани та мрії то таке
звіт шмигаля будЕ?!
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14.07.2025 18:10 Відповісти
Ви ще не звикли, що ЗЄльоні високопосадовці йдуть по-англійськи - не прощаючись ?

.
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14.07.2025 18:26 Відповісти
але йдуть чомусь в Ізраіль

може це нові ЗЄльоні правила етикету такі ?

.
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14.07.2025 19:42 Відповісти
Шмигаль відразу хотів воду в Крим дати, а ця обіцянки, як з білбода депутатського - загальне і нічого конкретного, щоб не відповідати потім.
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14.07.2025 18:12 Відповісти
Ей сказали быть премьером, вот она и накидала за все хорошее и против всего плохого.
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14.07.2025 18:14 Відповісти
Дєвочку посадять ? Ця фішка з дєвочкамі всім відома в Україні. Якщо треба щось сховати, саджай дєвочку ! Народ у нас добрий - пожаліє нещасну сиротину !
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14.07.2025 18:12 Відповісти
авжеж, авжеж, жьЮлька досі дєвочка

.
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14.07.2025 18:30 Відповісти
Ше не призначили а вона вже посади роздає - негуйова криша в цієї жіночки
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14.07.2025 18:13 Відповісти
Так по закону. Прем'єр у відставку - і уряд теж в унітаз. Щоб нічого не розповіли. І спокійно відпочивали на островах.
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14.07.2025 18:16 Відповісти
Зміною уряду замітають сліди.
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14.07.2025 18:15 Відповісти
Ермак хотел быть премьером сам, но видел что он не популярен. Оттого он поставил Свириденко которая очень лояльна и исполнительна, готова делать все что ей скажут. Так что он надеется что будет в ручном режиме рулить Кабмином через Свириденко. Появятся ли у Свириденко личные амбиции на посту неизвестно - пока что она выглядит сверхлояльной.
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14.07.2025 18:17 Відповісти
Потрібно бути ідіотом,щоб очікувати покращень від зелайна.Поки обдовбаний при владі Україні нічого хорошого не світе
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14.07.2025 18:33 Відповісти
Так нічого і не навчилися.
Все ще щось очікую
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14.07.2025 20:18 Відповісти
Рейтинг набирати якось треба. А перекладати людей з одного ліжка в інше - це "сизифів" труд.
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14.07.2025 18:18 Відповісти
закрой хлебало
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14.07.2025 19:52 Відповісти
Я не про Биби, тому не збуджуйся так сильно
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14.07.2025 20:16 Відповісти
Знову нас чекає потужна потужність
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14.07.2025 18:17 Відповісти
Забула сказати, коли відбудеться Звіт КМУ шмигаля за наслідки його діяльності‼️‼️‼️😡😡😡😡🤷🏻‍♂️
Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України

https://protocol.ua/ua/pro_reglament_verhovnoi_radi_ukraini/ Про Регламент Верховної Ради України (ЗМІСТ)https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55990 Інші закони

1. Верховна Рада щороку розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради.

3. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у частині першій цієї статті.

4. Щорічний звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за три дні до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається комітетам, а також надається народним депутатам.

5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніш як за п'ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту - не пізніш як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного з рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. У тексті проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, викладаються рекомендації Кабінету Міністрів України.

6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.

7. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту.

8. За підсумками обговорення щорічного звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень:

1) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною;

2) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною та надати рекомендації Кабінету Міністрів України;
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14.07.2025 18:20 Відповісти
По факту Ради в нас ьше більше нема. В нас є "талановиті менеджери" і збіговисько кнопкодавів. Так 73% лошари наголосували.
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14.07.2025 18:45 Відповісти
не крадіть, кліптомани зашторені...
от тупо - не крадіть
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14.07.2025 18:21 Відповісти
як не можете не красти? - лікуйтесь.
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14.07.2025 18:22 Відповісти
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14.07.2025 18:26 Відповісти
Тут мем з Гройсманом більш підходить!!!,🤡🤪🤣🥳
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14.07.2025 20:09 Відповісти
Так ніззя. Обіцяли ж *****, що українців розкуркулимо до ... портків. Ось і дєвочка туди ж - у команду з визволення українців від того, що "все життя копили".
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14.07.2025 18:24 Відповісти
Мар'яна каже що в неї військовозобов'язаний брат втік у Лондон, як війна почалася...
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14.07.2025 18:24 Відповісти
кращє б вона...
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14.07.2025 18:27 Відповісти
Ішак себе царем вже уявив.
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14.07.2025 18:25 Відповісти
А не розповіла, що Зеля не має ні права, ні повноважень керувати урядом?
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14.07.2025 18:26 Відповісти
Він в/о з обмеженими повноваженнями,взагалі майже нічого не може.
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14.07.2025 18:27 Відповісти
Мар'яна знає що державою керує Гундосий з 5-6 менеджерами. Тому таке не розповідає.
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14.07.2025 18:28 Відповісти
Якось це не кошерно буде...
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14.07.2025 18:26 Відповісти
Український поет уже писав, про подібне, з наслідками діянь урядовців зеленського !!

Я ніколи нікому нічого

Я ніколи нікому нічого,
Хіба декому дещо колись
І тепер я караюсь із того,
Хоч бери та у річці втопись.

Щось незнане пече мене й досі,
Хоча вчинки були вже давно,
То розбудить мене серед ночі
І думками шумує воно.

Не втекти, не сховатись від нього,
Бо зі мною воно назавжди,
Додає ложку дьогтю сумного
У життєвії чисті меди.

Я нікому ніколи нічого
Не робитиму так як колись,
Розуміючи гонор любого,
Шанувати людей я навчивсь.
16.04.02
ID: 475882
Рубрика: Поезія, Громадянська лірика
дата надходження: 30.01.2014 04:45:57
автор: Георгій Грищенко
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14.07.2025 18:26 Відповісти
красти будуть ще потужніше....
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14.07.2025 18:31 Відповісти
Так, за її словами, серед пріоритетних задач оновленого уряду:

зміцнення економічного потенціалу України;розширення програм підтримки українців;масштабування виробництва власної зброї. Джерело: https://censor.net/ua/n3563210

А насправді у «нового уряду» буде як завжди при зеленському:
знищення економічного потенціалу;
згортання програм підтримки;
збільшення масштабів розкрадання коштів для виробництва зброї.
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14.07.2025 18:36 Відповісти
растьот процент жиров у маслі !

.
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14.07.2025 19:26 Відповісти
Іпать ми в совок повернулися
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14.07.2025 18:37 Відповісти
Згідно з нашими законами уряд під час війни міняти не можна.
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14.07.2025 18:38 Відповісти
а громадянство в Конституції мінять можно ?

ЗЄля наср...л на Конституцію ще під час інавгурації

його юдоль пічальна....

.
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14.07.2025 19:28 Відповісти
парламент може видвигати прим'\ра
тож це узурпація
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14.07.2025 18:38 Відповісти
Мразь єрмак бере під контроль Кабмін. Якщо б не війна народ змів би цю мразота. Цьому шакалу війна вигідна
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14.07.2025 18:39 Відповісти
Взагалі то КМ та ВР лежать під ОП з самого початку з 2019 року.

Все в Україні вирішується в ОП Єрмаком і підписується Зеленським.

Тому і відповідальність ЗА ВСЕ в Україні лежить особисто на ЗЄ.
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14.07.2025 20:35 Відповісти
" Арміі треба братися за голову, як що вона ще є у неї"
Тільки військова хунта мое навести тут порядок.
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14.07.2025 18:45 Відповісти
зельона задача - побільше кіздежа
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14.07.2025 19:13 Відповісти
"масштабування виробництва власної зброї" це який масштаб? Збільшення чи зменшення?
І навіть по НЬю-Васюки нема нічого?
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14.07.2025 19:20 Відповісти
Хто ти така??? ХТО ТИ ТАКА?????!!!!!!
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14.07.2025 19:22 Відповісти
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14.07.2025 19:29 Відповісти
Сасна силеная страевая. 🤣🤣🤣
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14.07.2025 19:41 Відповісти
Краще не буде, а до гіршого уже звикли
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14.07.2025 19:43 Відповісти
Напечатать гривну, обвалить курс, повысить налоги и инфляцию, вот и все что вы можете сделать в Украине!!!
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14.07.2025 20:04 Відповісти
може вже нарешті досить призначати невігласів у керівництво державою? а от одні одобрямси у владі
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14.07.2025 20:27 Відповісти
Так ця тітка таке ж ніщо га побігеньках Єрмака, як і Шмигаль.

Які бляха пріорітети, якщо Кабмін ніфіга сам не вирішує, а тільки пляше під дудку ОП?
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14.07.2025 20:32 Відповісти
Команду надо набирать, а опереться не на кого. Везде враги. Доверять можно только проверенным кумовьям, родичам, бывшим партнерам по бизнесу.
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14.07.2025 20:32 Відповісти
 
 