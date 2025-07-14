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Свириденко рассказала о приоритетных задачах, которые Зеленский ставит перед обновленным правительством

Юлия Свириденко назвала ключевые задачи для обновленного правительства от Зеленского

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, которая является единственной претенденткой на должность премьер-министра, рассказала о приоритетах, которые президент Владимир Зеленский ставит обновленному Кабмину.

Об этом она написала на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по ее словам, среди приоритетных задач обновленного правительства:

  • укрепление экономического потенциала Украины;
  • расширение программ поддержки украинцев;
  • масштабирование производства собственного оружия.

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"Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций государственных институтов, защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий", - отметила Свириденко.

По словам Свириденко, самое важное для обновленного правительства является обеспечение Сил обороны и безопасности и обеспечение устойчивости Украины.

Министр также вспомнила об инструментах социальной поддержки.

"Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности", - отметила она.

Свириденко также сообщила, что вскоре объявит предложения по кандидатам на должности членов правительства.

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Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21222) Кабмин (14053) Свириденко Юлия (148)


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Топ комментарии
+16
так. ліжка переставили, гасла нові вигадали - путужність пішла по новому колу
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14.07.2025 18:10 Ответить
+10
плани та мрії то таке
звіт шмигаля будЕ?!
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14.07.2025 18:10 Ответить
+9
Ермак хотел быть премьером сам, но видел что он не популярен. Оттого он поставил Свириденко которая очень лояльна и исполнительна, готова делать все что ей скажут. Так что он надеется что будет в ручном режиме рулить Кабмином через Свириденко. Появятся ли у Свириденко личные амбиции на посту неизвестно - пока что она выглядит сверхлояльной.
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14.07.2025 18:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так. ліжка переставили, гасла нові вигадали - путужність пішла по новому колу
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14.07.2025 18:10 Ответить
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14.07.2025 18:21 Ответить
єдина претендентка = єдроси

привидилось ?
нє думаю....

з диктатурою, вас, таваріші українці ;

.
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14.07.2025 18:24 Ответить
ні там до ліжок не дійде, білизну тільки змінять на нову- в цветочєк!!!
Зам сідає в крісло попередника й кришуючи його, продовжує його ж справу- це як Умєрова під розслідуванням з крісла Держмайновика посадили в крісло Рєзнікова, а зара сховають під "дипломатичну недоторканність"
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14.07.2025 18:55 Ответить
Почуємо ще одне оповідання про "Країну мрій". Буде такий самий сраколизний прем"ер, з різницею, шо минулий був з фаберже.
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14.07.2025 19:45 Ответить
плани та мрії то таке
звіт шмигаля будЕ?!
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14.07.2025 18:10 Ответить
Ви ще не звикли, що ЗЄльоні високопосадовці йдуть по-англійськи - не прощаючись ?

.
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14.07.2025 18:26 Ответить
але йдуть чомусь в Ізраіль

може це нові ЗЄльоні правила етикету такі ?

.
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14.07.2025 19:42 Ответить
Шмигаль відразу хотів воду в Крим дати, а ця обіцянки, як з білбода депутатського - загальне і нічого конкретного, щоб не відповідати потім.
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14.07.2025 18:12 Ответить
Ей сказали быть премьером, вот она и накидала за все хорошее и против всего плохого.
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14.07.2025 18:14 Ответить
Дєвочку посадять ? Ця фішка з дєвочкамі всім відома в Україні. Якщо треба щось сховати, саджай дєвочку ! Народ у нас добрий - пожаліє нещасну сиротину !
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14.07.2025 18:12 Ответить
авжеж, авжеж, жьЮлька досі дєвочка

.
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14.07.2025 18:30 Ответить
Ше не призначили а вона вже посади роздає - негуйова криша в цієї жіночки
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14.07.2025 18:13 Ответить
Так по закону. Прем'єр у відставку - і уряд теж в унітаз. Щоб нічого не розповіли. І спокійно відпочивали на островах.
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14.07.2025 18:16 Ответить
Зміною уряду замітають сліди.
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14.07.2025 18:15 Ответить
Ермак хотел быть премьером сам, но видел что он не популярен. Оттого он поставил Свириденко которая очень лояльна и исполнительна, готова делать все что ей скажут. Так что он надеется что будет в ручном режиме рулить Кабмином через Свириденко. Появятся ли у Свириденко личные амбиции на посту неизвестно - пока что она выглядит сверхлояльной.
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14.07.2025 18:17 Ответить
Потрібно бути ідіотом,щоб очікувати покращень від зелайна.Поки обдовбаний при владі Україні нічого хорошого не світе
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14.07.2025 18:33 Ответить
Так нічого і не навчилися.
Все ще щось очікую
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14.07.2025 20:18 Ответить
Рейтинг набирати якось треба. А перекладати людей з одного ліжка в інше - це "сизифів" труд.
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14.07.2025 18:18 Ответить
закрой хлебало
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14.07.2025 19:52 Ответить
Я не про Биби, тому не збуджуйся так сильно
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14.07.2025 20:16 Ответить
Знову нас чекає потужна потужність
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14.07.2025 18:17 Ответить
Забула сказати, коли відбудеться Звіт КМУ шмигаля за наслідки його діяльності‼️‼️‼️😡😡😡😡🤷🏻‍♂️
Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України

https://protocol.ua/ua/pro_reglament_verhovnoi_radi_ukraini/ Про Регламент Верховної Ради України (ЗМІСТ)https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55990 Інші закони

1. Верховна Рада щороку розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради.

3. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у частині першій цієї статті.

4. Щорічний звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за три дні до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається комітетам, а також надається народним депутатам.

5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніш як за п'ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту - не пізніш як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного з рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. У тексті проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, викладаються рекомендації Кабінету Міністрів України.

6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.

7. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту.

8. За підсумками обговорення щорічного звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень:

1) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною;

2) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною та надати рекомендації Кабінету Міністрів України;
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14.07.2025 18:20 Ответить
По факту Ради в нас ьше більше нема. В нас є "талановиті менеджери" і збіговисько кнопкодавів. Так 73% лошари наголосували.
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14.07.2025 18:45 Ответить
не крадіть, кліптомани зашторені...
от тупо - не крадіть
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14.07.2025 18:21 Ответить
як не можете не красти? - лікуйтесь.
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14.07.2025 18:22 Ответить
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14.07.2025 18:26 Ответить
Тут мем з Гройсманом більш підходить!!!,🤡🤪🤣🥳
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14.07.2025 20:09 Ответить
Так ніззя. Обіцяли ж *****, що українців розкуркулимо до ... портків. Ось і дєвочка туди ж - у команду з визволення українців від того, що "все життя копили".
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14.07.2025 18:24 Ответить
Мар'яна каже що в неї військовозобов'язаний брат втік у Лондон, як війна почалася...
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14.07.2025 18:24 Ответить
кращє б вона...
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14.07.2025 18:27 Ответить
Ішак себе царем вже уявив.
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14.07.2025 18:25 Ответить
А не розповіла, що Зеля не має ні права, ні повноважень керувати урядом?
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14.07.2025 18:26 Ответить
Він в/о з обмеженими повноваженнями,взагалі майже нічого не може.
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14.07.2025 18:27 Ответить
Мар'яна знає що державою керує Гундосий з 5-6 менеджерами. Тому таке не розповідає.
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14.07.2025 18:28 Ответить
Якось це не кошерно буде...
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14.07.2025 18:26 Ответить
Український поет уже писав, про подібне, з наслідками діянь урядовців зеленського !!

Я ніколи нікому нічого

Я ніколи нікому нічого,
Хіба декому дещо колись
І тепер я караюсь із того,
Хоч бери та у річці втопись.

Щось незнане пече мене й досі,
Хоча вчинки були вже давно,
То розбудить мене серед ночі
І думками шумує воно.

Не втекти, не сховатись від нього,
Бо зі мною воно назавжди,
Додає ложку дьогтю сумного
У життєвії чисті меди.

Я нікому ніколи нічого
Не робитиму так як колись,
Розуміючи гонор любого,
Шанувати людей я навчивсь.
16.04.02
ID: 475882
Рубрика: Поезія, Громадянська лірика
дата надходження: 30.01.2014 04:45:57
автор: Георгій Грищенко
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14.07.2025 18:26 Ответить
красти будуть ще потужніше....
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14.07.2025 18:31 Ответить
Так, за її словами, серед пріоритетних задач оновленого уряду:

зміцнення економічного потенціалу України;розширення програм підтримки українців;масштабування виробництва власної зброї. Джерело: https://censor.net/ua/n3563210

А насправді у «нового уряду» буде як завжди при зеленському:
знищення економічного потенціалу;
згортання програм підтримки;
збільшення масштабів розкрадання коштів для виробництва зброї.
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14.07.2025 18:36 Ответить
растьот процент жиров у маслі !

.
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14.07.2025 19:26 Ответить
Іпать ми в совок повернулися
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14.07.2025 18:37 Ответить
Згідно з нашими законами уряд під час війни міняти не можна.
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14.07.2025 18:38 Ответить
а громадянство в Конституції мінять можно ?

ЗЄля наср...л на Конституцію ще під час інавгурації

його юдоль пічальна....

.
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14.07.2025 19:28 Ответить
парламент може видвигати прим'\ра
тож це узурпація
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14.07.2025 18:38 Ответить
Мразь єрмак бере під контроль Кабмін. Якщо б не війна народ змів би цю мразота. Цьому шакалу війна вигідна
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14.07.2025 18:39 Ответить
Взагалі то КМ та ВР лежать під ОП з самого початку з 2019 року.

Все в Україні вирішується в ОП Єрмаком і підписується Зеленським.

Тому і відповідальність ЗА ВСЕ в Україні лежить особисто на ЗЄ.
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14.07.2025 20:35 Ответить
" Арміі треба братися за голову, як що вона ще є у неї"
Тільки військова хунта мое навести тут порядок.
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14.07.2025 18:45 Ответить
зельона задача - побільше кіздежа
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14.07.2025 19:13 Ответить
"масштабування виробництва власної зброї" це який масштаб? Збільшення чи зменшення?
І навіть по НЬю-Васюки нема нічого?
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14.07.2025 19:20 Ответить
Хто ти така??? ХТО ТИ ТАКА?????!!!!!!
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14.07.2025 19:22 Ответить
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14.07.2025 19:29 Ответить
Сасна силеная страевая. 🤣🤣🤣
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14.07.2025 19:41 Ответить
Краще не буде, а до гіршого уже звикли
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14.07.2025 19:43 Ответить
Напечатать гривну, обвалить курс, повысить налоги и инфляцию, вот и все что вы можете сделать в Украине!!!
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14.07.2025 20:04 Ответить
може вже нарешті досить призначати невігласів у керівництво державою? а от одні одобрямси у владі
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14.07.2025 20:27 Ответить
Так ця тітка таке ж ніщо га побігеньках Єрмака, як і Шмигаль.

Які бляха пріорітети, якщо Кабмін ніфіга сам не вирішує, а тільки пляше під дудку ОП?
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14.07.2025 20:32 Ответить
Теперь гонорары Премьер-министра за лекции студентам в Киевской школе экономики возрастут на порядок. Будет по вечерам и выходным читать лекции Премьер - министр! А по ночам будет шить и точить во благо Неньки Украины!
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14.07.2025 20:49 Ответить
 
 