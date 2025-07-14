Свириденко рассказала о приоритетных задачах, которые Зеленский ставит перед обновленным правительством
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, которая является единственной претенденткой на должность премьер-министра, рассказала о приоритетах, которые президент Владимир Зеленский ставит обновленному Кабмину.
Об этом она написала на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по ее словам, среди приоритетных задач обновленного правительства:
- укрепление экономического потенциала Украины;
- расширение программ поддержки украинцев;
- масштабирование производства собственного оружия.
"Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций государственных институтов, защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий", - отметила Свириденко.
По словам Свириденко, самое важное для обновленного правительства является обеспечение Сил обороны и безопасности и обеспечение устойчивости Украины.
Министр также вспомнила об инструментах социальной поддержки.
"Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности", - отметила она.
Свириденко также сообщила, что вскоре объявит предложения по кандидатам на должности членов правительства.
Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
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привидилось ?
нє думаю....
з диктатурою, вас, таваріші українці ;
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Зам сідає в крісло попередника й кришуючи його, продовжує його ж справу- це як Умєрова під розслідуванням з крісла Держмайновика посадили в крісло Рєзнікова, а зара сховають під "дипломатичну недоторканність"
звіт шмигаля будЕ?!
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може це нові ЗЄльоні правила етикету такі ?
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Все ще щось очікую
Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України
https://protocol.ua/ua/pro_reglament_verhovnoi_radi_ukraini/ Про Регламент Верховної Ради України (ЗМІСТ)https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55990 Інші закони
1. Верховна Рада щороку розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради.
3. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
4. Щорічний звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за три дні до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається комітетам, а також надається народним депутатам.
5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніш як за п'ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту - не пізніш як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного з рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. У тексті проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, викладаються рекомендації Кабінету Міністрів України.
6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
7. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту.
8. За підсумками обговорення щорічного звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень:
1) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною;
2) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною та надати рекомендації Кабінету Міністрів України;
от тупо - не крадіть
Я ніколи нікому нічого
Я ніколи нікому нічого,
Хіба декому дещо колись
І тепер я караюсь із того,
Хоч бери та у річці втопись.
Щось незнане пече мене й досі,
Хоча вчинки були вже давно,
То розбудить мене серед ночі
І думками шумує воно.
Не втекти, не сховатись від нього,
Бо зі мною воно назавжди,
Додає ложку дьогтю сумного
У життєвії чисті меди.
Я нікому ніколи нічого
Не робитиму так як колись,
Розуміючи гонор любого,
Шанувати людей я навчивсь.
16.04.02
ID: 475882
Рубрика: Поезія, Громадянська лірика
дата надходження: 30.01.2014 04:45:57
автор: Георгій Грищенко
зміцнення економічного потенціалу України;розширення програм підтримки українців;масштабування виробництва власної зброї. Джерело: https://censor.net/ua/n3563210
А насправді у «нового уряду» буде як завжди при зеленському:
знищення економічного потенціалу;
згортання програм підтримки;
збільшення масштабів розкрадання коштів для виробництва зброї.
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ЗЄля наср...л на Конституцію ще під час інавгурації
його юдоль пічальна....
.
тож це узурпація
Все в Україні вирішується в ОП Єрмаком і підписується Зеленським.
Тому і відповідальність ЗА ВСЕ в Україні лежить особисто на ЗЄ.
Тільки військова хунта мое навести тут порядок.
І навіть по НЬю-Васюки нема нічого?
Які бляха пріорітети, якщо Кабмін ніфіга сам не вирішує, а тільки пляше під дудку ОП?