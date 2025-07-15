Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: Говорили о задачах для обновленного правительства. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко, которая является единственной претенденткой на должность премьер-министра, и Михаилом Федоровым.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев. Главное - увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей", - говорится в сообщении.
Также, по словам Зеленского, определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства.
Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
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Не багато треба мати розуму щоб отаке говорити. Не хочу ображати тебе, живи собі з Богом !
Тоді нахріна вона потрібна - адже жере купу грошей, а НЕ вирішує нічого?
Зелене лайно...