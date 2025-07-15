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Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: Говорили о задачах для обновленного правительства. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко, которая является единственной претенденткой на должность премьер-министра, и Михаилом Федоровым.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев. Главное - увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей", - говорится в сообщении.

Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым
Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым

Также, по словам Зеленского, определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства.

Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Читайте: Свириденко рассказала о приоритетных задачах, которые Зеленский ставит перед обновленным правительством

Автор: 

Зеленский Владимир (21234) Свириденко Юлия (148) Федоров Михаил (516)


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Топ комментарии
+5
Тобто Верховна Рада - пусте місце? НУЛЬ? Виходить, що так.
Тоді нахріна вона потрібна - адже жере купу грошей, а НЕ вирішує нічого?

Зелене лайно...
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15.07.2025 13:53 Ответить
+4
А як Парламент упреться рогом і не захоче Свириденко?
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15.07.2025 13:37 Ответить
+4
Здається має бути огидно, коли тобі дає надцінні вказівки розумовий дегенерат і латентний наркоман...
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15.07.2025 13:46 Ответить
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А як Парламент упреться рогом і не захоче Свириденко?
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15.07.2025 13:37 Ответить
Хто упреться??? 😲
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15.07.2025 14:11 Ответить
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15.07.2025 13:38 Ответить
Дивно, що в країні, де мешкає 40 млн. мешканців не знайшли жодного толкового економіста.
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15.07.2025 13:39 Ответить
Здається має бути огидно, коли тобі дає надцінні вказівки розумовий дегенерат і латентний наркоман...
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15.07.2025 13:46 Ответить
Ти не маєш права ображати мого Президента, чоловіче !
Не багато треба мати розуму щоб отаке говорити. Не хочу ображати тебе, живи собі з Богом !
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15.07.2025 13:55 Ответить
Я нікого не ображав, а лише співчував Свириденко і Федорову
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15.07.2025 13:58 Ответить
Судячи з прапорця, ваш президент Дуда, або вже Навроцький. Про цих панів тут не згадували. У вас все добре з логікою?
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15.07.2025 14:13 Ответить
Може,все ж таки, у ВР спитати?? До того ж інші міністри теж складуть повноваження?
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15.07.2025 13:46 Ответить
ютьюбом ширяться чутки, що звільнити прем'єр-міністра у законний спосіб можна лише в комплекті з його кабінетом...
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15.07.2025 13:48 Ответить
Тобто Верховна Рада - пусте місце? НУЛЬ? Виходить, що так.
Тоді нахріна вона потрібна - адже жере купу грошей, а НЕ вирішує нічого?

Зелене лайно...
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15.07.2025 13:53 Ответить
Дєрмак, ротом вави провів нараду, потужну і незламну, як підготувати переобрання вави на довічне сидіння на троні
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15.07.2025 14:11 Ответить
Схоже що Боневтік узурпував владу,бо кандидата в прем'єра висуває коаліція (в даному випадку моногівно).Президент видвигає кандидатури міністра оборони,'головиСБУ ,голови Нацбанку,за яких голосують чи ні у ВР.В Україні парламентсько-президентська форма правління, а не президентська.Лишній раз доказує що все рішають ЗЕбільні в Охвісі імені Єрмака.
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15.07.2025 14:12 Ответить
Нові дефективні менеджери?
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15.07.2025 14:36 Ответить
Країна мрії кім че зе
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15.07.2025 14:47 Ответить
 
 