Россияне ударили по Дружковке на Донетчине: повреждена пожарно-спасательная часть. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате очередного удара россиян по городу Дружковка на Донетчине взрывной волной повреждена пожарно-спасательная часть.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в служебных помещениях частично обвалился потолок, на 18 окнах выбито защитное покрытие, деформированы ворота гаража.

Сообщается, что, к счастью, личный состав не пострадал. Пожарно-спасательная техника уцелела.

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"Это уже не первый случай целенаправленного обстрела пожарно-спасательных подразделений со стороны врага. Несмотря на постоянную опасность, спасатели Донетчины остаются на посту и добросовестно продолжают выполнять свой долг!" - отметили в ГСЧС.





