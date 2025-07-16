Россияне ударили по Дружковке на Донетчине: повреждена пожарно-спасательная часть. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате очередного удара россиян по городу Дружковка на Донетчине взрывной волной повреждена пожарно-спасательная часть.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в служебных помещениях частично обвалился потолок, на 18 окнах выбито защитное покрытие, деформированы ворота гаража.
Сообщается, что, к счастью, личный состав не пострадал. Пожарно-спасательная техника уцелела.
"Это уже не первый случай целенаправленного обстрела пожарно-спасательных подразделений со стороны врага. Несмотря на постоянную опасность, спасатели Донетчины остаются на посту и добросовестно продолжают выполнять свой долг!" - отметили в ГСЧС.
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